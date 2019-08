Des clowns à l’hôpital

Créée en 1996 à Lyon et reconnue d’intérêt général, l’association Vivre aux éclats propose l’intervention hebdomadaire et pérenne de clowns professionnels dans des établissements médicalisés.

Salon Handica, Lyon, juin dernier. Il plane comme un air de folie dans les allées du site d’exposition. Entre les stands de fauteuils roulants et de sondes urinaires, Bertille et Josiane, deux clowns déjantés sèment la pagaille. Guitare à la main, gros nez rouges et costumes colorés improbables, difficile de passer à côté de ces deux femmes énergiques et de leurs farces surprenantes.

Bertille et Josiane font toute les deux partie de Vivre aux éclats. Cette association a pour objet l’intervention régulière, une à deux journée par semaine, de clowns professionnels en duo dans des lieux médicalisés. Ces interventions sont destinées aux enfants, adolescents et adultes plus spécifiquement en longs séjours, aux personnels et aux familles.

« Une fenêtre sur l’imaginaire »

Les objectifs sont multiples : favoriser le mieux-vivre de tous, patients, personnel soignant et familles, renforcer la dimension humaine des hôpitaux, favoriser la créativité et l’expression ou encore créer un lien entre l’hôpital et l’extérieur. « Nous proposons une ouverture, un courant d’air, une fenêtre sur l’imaginaire », explique l’association.

Les clowns ne proposent pas un spectacle créé d’avance mais partent à la rencontre des patients et du personnel. Ils investissent tous les lieux et recoins de l’établissement, improvisant en fonction des personnes et situations rencontrées. Cependant, avant leurs interventions, les comédiens mettent en place des numéros, définissent des codes de jeu, travaillent le duo.

Avant d’intervenir dans un nouveau lieu de soins, l’association rencontrent l’ensemble du personnel, recueillent des informations sur les enfants, observent la vie et le fonctionnement des différents services.

Ils développent dans leur pratique une compréhension de ce qui se joue à chaque instant dans ce lieu particulier et du rôle qu’ils peuvent y tenir ainsi qu’une grande écoute et sensibilité pour pouvoir communiquer avec des enfants parfois très lourdement handicapés.