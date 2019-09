Des baptêmes de Catakite dans le cadre de la démarche Handikite

La Fédération Française de Vol Libre (FFVL) et AlpEnergie par GDF SUEZ organisent le samedi 5 novembre et le dimanche 6 novembre à Marseille des baptêmes de Catakite pour les personnes handicapées. Cet événement organisé en collaboration avec l’association marseillaise « voiles au large », s’inscrit dans la démarche Handikite mise en place par la FFVL afin de sensibiliser le public au handicap.

Organisée les 5 et 6 novembre à la base Nautique du Roucas Blanc de Marseille, la manifestation sera rythmée par des baptêmes de Catakite. Ce catamaran tracté par une aile est un des trois supports de Kite accessible aux personnes handicapées. Les baptêmes seront encadrés par des moniteurs de la FFVL formés dans le cadre de la démarche Handikite, et par Jean-François Fauchier, athlète handisport responsable de la filière Hand’Icare au sein de la FFVL. L’association « voiles au large » et de nombreuses personnes handicapées seront au rendez-vous pour découvrir de nouvelles sensations dans une ambiance conviviale et de partage.

Un engagement commun en faveur des personnes handicapées

A travers cet événement, AlpEnergie et la FFVL se mobilisent pour sensibiliser le public à leur démarche Handikite, et plus généralement à l’enjeu de l’accessibilité des pratiques sportives aux personnes handicapées. Ce projet s’inscrit dans une démarche structurante car après avoir formé des moniteurs, développé le matériel de pratique (catakite, ailes, moteurs électriques), la FFVL est maintenant opérationnelle pour faire naviguer un public handi.

Une nouvelle étape dans le partenariat entre AlpEnergie et la FFVL

Partenaire de la FFVL depuis 2008, AlpEnergie par GDF SUEZ s’implique aux côtés de la FFVL sur de grands projets qui ont pour objectif de répondre concrètement à des problématiques sociétales et environnementales. Cet engagement se concrétise notamment par un programme d’actions en faveur du respect des sites et des espaces de pratique, et par une sensibilisation des pratiquants à l’environnement, en collaboration avec les Ecoles

Françaises de Kite.

C’est dans le cadre de ce partenariat, renouvelé en 2010 pour une période de trois ans, que les deux entités ont décidé de développer en 2011 un volet Handikite. Cette démarche favorise la formation des moniteurs et permet de moderniser les équipements tout en augmentant la notoriété de cette discipline auprès des personnes handicapées.

Programme de l’événement du 5 et 6 novembre 2011

Lieu : Base nautique du Roucas Blanc – 6 promenade Georges Pompidou – Marseille

14 h00 : Accueil des associations handi

14h00- 17h30 : Navigations en mer

18h00 : Cocktail de clôture