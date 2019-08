Des avocats du barreau de Paris conseillent gratuitement les personnes sourdes et malentendantes

Des avocats du barreau de Paris assurent, à l’attention des personnes sourdes et malentendantes, des consultations gratuites et sans rendez-vous, le deuxième mercredi de chaque mois de 14 h à 17 h au Palais de Justice. Ces avocats, qui pratiquent la langue des signes, répondent en toute confidentialité et dans le respect du secret professionnel à toutes questions d’ordre juridique. Les consultations ont lieu au Palais de Justice de Paris, 10 boulevard du Palais, 75001 PARIS (Métro : Cité – RER : Saint-Michel), Galerie de la Première Présidence, Face à l’escalier A) à partir du 9 juin 2010.

Cette nouvelle permanence vient compléter le large dispositif d’accès au droit mis en place par le Barreau de Paris dans de nombreuses structures, afin que toute personne, quels que soient ses revenus, puisse recevoir des conseils juridiques de manière anonyme et gratuite.

Pour en savoir plus : www.avocatparis.org (rubrique : consultations gratuites)