Des associations veulent faire du suicide une grande cause nationale

L’Union nationale pour la prévention du suicide (UNPS) voudrait faire de la prévention du suicide une grande cause nationale pour mieux mobiliser en France sur ce thème.

“La prévention du suicide doit être une priorité et j’espère que le suicide deviendra une grande cause nationale” a souligné jeudi Thérèse Hannier, présidente de l’UNPS, groupement de 35 associations contre le suicide. Un décès sur 50 est un suicide en France et chaque année 10.000 personnes mettent fin volontairement à leur jour tandis que 250.000 autres font une tentative de suicide, selon des chiffres diffusés par l’UNPS à l’occasion des Journées nationales de la prévention du suicide.

Ces Journées sont organisées chaque année autour du 5 février pour “sensibiliser l’opinion et les pouvoirs publics sur la prévention du suicide”. “Le potentiel de risque suicidaire ne cesse de s’accroître sous l’effet des crises”, pas seulement la crise “économique” ou “sociale” mais aussi les crises “familiales” ou “existentielles” relève l’UNPS. Dans un sondage BVA-Gallup réalisé en 2010 dans 53 pays, les Français apparaissaient comme les plus pessimistes et ils demeurent les premiers consommateurs au monde d’antidépresseurs, souligne Mme Hannier.

“Le suicide n’est pas une fatalité” et il est possible d’en limiter l’impact par une politique de prévention active, indique cette responsable qui salue l’adoption “pour la première fois en France” d’un Programme national d’actions contre le suicide, en septembre dernier par le gouvernement. Ce programme interministériel, réclamé de longue date par les associations, comporte 49 mesures regroupées en six axes, dont le développement de la prévention et l’amélioration du repérage et de la prise en charge des conduites suicidaires.

Les dernières grandes causes nationales ont été la lutte contre les violences aux femmes (2010), contre la solitude (2011) et l’autisme (2012). En 2009 (derniers chiffres Inserm disponibles) un total de 10.499 suicides ont été répertoriés en France sur un total de 535.366 décès, ce qui fait que les suicides représentent un peu moins de 2% de la mortalité. Les tranches d’âges 45/54 ans (2.254 suicides), 35/44 ans (1.909) et 55/64 ans (1.796) sont les plus touchés. Le suicide reste ultra-marginal pour les moins de 14 ans (37 cas) et relativement peu commun pour les 15/24 ans (526 cas), d’après ces mêmes statistiques.

