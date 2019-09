Des associations dénoncent la baisse de l’aide de Pôle emploi aux handicapés

PARIS, (AFP) – Six organisations de défense des handicapés se sont “insurgées” mercredi contre la baisse du nombre d’accompagnements de travailleurs handicapés par Pôle emploi, “une décision inique” et contraire, selon elles, à des engagements pris l’an dernier par l’organisme. “Pôle emploi a pris unilatéralement la décision de diminuer de 6.000 le nombre d’accompagnements de travailleurs handicapés qu’il finance” pour le réduire à 64.000, au lieu des 70.000 auxquels il s’était engagé en janvier 2010, ont expliqué dans un communiqué l’Apajh (parents de jeunes handicapés), l’Association des paralysés de France (APF), le CFPSAA (aveugles), la Fnath (accidents du travail), l’Unapei (handicap mental) et l’Unisda (sourds).

Pôle Emploi a pris cette décision sans consulter l’Agefiph (Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées) ni le Fiphfp (Fonds d’Insertion pour les Personnes handicapées dans la Fonction publique) avec lesquels il “a pourtant signé une convention de co-traitance”, ont affirmé ces associations dans un communiqué.

L’Agefiph, le Fiphfp et Pôle Emploi sont les partenaires de ces programmes d’accompagnement des handicapés dans leurs démarches de recherche d’emploi ou de formation ou encore pour toute aide liée à l’emploi. Lors de l’annonce de la réduction du nombre d’accompagnements, “a été invoqué un manque de financement de Pôle Emploi”, a précisé à l’AFP la responsable de la mission emploi de la Fnath, Sophie Beydon Crabette.

Les signataires du communiqué, tous membres du conseil d’administration de l’Agefiph, appellent Pôle Emploi à respecter ses engagements, “à quelques mois de la conférence nationale du handicap”. Les travailleurs handicapés dont le nombre a augmenté de 2% en 2010 (à plus de 260.000), sont deux fois plus touchés par le chômage que les valides, affirment-ils.