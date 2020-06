Derniers jours pour participer au concours handipartage

Professionnel, famille, aidant ou bénévole, peuvent partager une expérience pertinente effectuée dans le domaine du handicap mental ou psychique. Pour ceci, ils doivent participer au grand concours HANDIPARTAGE (France, en Belgique francophone ou au Luxembourg), lancé par la Fondation des Amis de l’Atelier.

Concours ouvert jusqu’au 20 septembre minuit

Qu’est ce que le Concours HANDIPARTAGE de la de la Fondation des Amis de l’Atelier ? Ce concours porté par le réseau Handiplanet de la Fondation est ouvert aux trois pays de l’espace européen francophone : France, Belgique, Luxembourg .

Il récompensera les contributions qui remplissent au mieux les critères établis par un jury, notamment celles portant sur l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées avec un prix spécial attribué à celle qui intégrera le mieux l’égalité hommes femmes. Les prix seront un voyage au Québec, un voyage au Maroc, Ipad 2, clés USB…..

Le réseau Handiplanet de la Fondation

Le réseau Handiplanet est un portail d’information centré sur les échanges d’expériences concrètes de terrain. Il propose une méthode propre de capitalisation en plusieurs langues sur une plate forme internet dotée de fonctionnalités permettant d’atteindre les réseaux sociaux.

La Fondation des Amis de l’Atelier

Reconnue d’utilité publique, la Fondation accueille au sein de ses 61 établissements et services 2600 enfants et adultes en situation de handicap mental et psychique. Elle innove sans cesse pour apporter un maximum de réponses personnalisées et adaptées à chaque personne accueillie.

Plus d’information sur : www.handiplanet-echanges.info