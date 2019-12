Depuis 2001, la ville de Paris se mobilise contre les violences faites aux femmes

Depuis 10 ans la ville de Paris s’est engagée dans un plan d’action pour lutter contre les violences faites aux femmes. Un premier séminaire de travail est organisé le 30 novembre avec l’ensemble des adjoints des arrondissements parisiens en charge de la prévention et de la sécurité et de l’égalité pour faire un premier état des lieux.

Le plan d’action de la ville de Paris s’articule autour de 5 axes d’intervention :

1. Mise à l’abri des femmes victimes de violence

Cette responsabilité incombe à l’Etat, cependant compte tenu de la carence d’hébergement sur Paris, la mairie de Paris a créé, en 2007, un premier centre d’hébergement pour femmes victimes de violence, et deux autres sont en cours de construction.

2. Accueil, information et accompagnement

La ville de Paris, dans le cadre d’un partenariat soutenu, apporte une aide financière à une vingtaine d’associations qui interviennent sur plusieurs champs d’action :

– l’accueil, l’information le conseil et l’accès aux droits,

– un soutien particulier des victimes sur des violences spécifiques tels que l’excision, les mariages forcés, le harcèlement et la discrimination dans un cadre professionnel ou encore l’exploitation et la maltraitance dans le cadre des emplois domestiques

– un accompagnement en matière de santé physique et psychologique

– un appui à la réinsertion sociale et professionnelle.

3. Sensibilisation et formation des acteurs

La ville de Paris a généralisé les actions d’information, de sensibilisation, de qualification des agents d’accueil et des services sociaux notamment concernant les violences conjugales, les mariages forcés et les mutilations sexuelles féminines. Depuis 2008, environ 400 personnes sont concernées chaque année par ses formations.

4. Actions de prévention en direction des jeunes

Depuis 2008, la Ville de Paris a mené des actions d’éducation à l’égalité et à la sexualité auprès de plus de 60 000 jeunes par le biais des centres de planification familiale et des associations spécialisées. Aujourd’hui, à l’issue des Etats généraux qui se sont tenus en novembre, la ville s’engage pour 2011 dans un plan ambitieux de sensibilisation des jeunes parisiens avec le Conseil Régional et le Rectorat.

5. Implication des acteurs de chaque arrondissement

Un nouveau contrat parisien de sécurité pour 2008/2013 a intégré pour la première fois, comme un des objectifs prioritaires, la thématique des violences faites aux femmes. Cet objectif trouve toute sa traduction dans les Contrats de sécurité d’arrondissement qui ont vu le jour en 2009 et 2010. Un premier séminaire de travail est organisé le 30 novembre prochain avec l’ensemble des adjoints des arrondissements parisiens en charge de la prévention et de la sécurité et de l’égalité pour faire un premier état des lieux.

Rappelons que le gouvernement a déclaré les violences faites aux femmes, grande cause nationale 2010. Qu’en est-il au delà ce cette politique d’affichage ? La mairie de Paris, à l’instar des parlementaires socialistes, communistes et du réseau associatif, est particulièrement préoccupée par le processus, en cours, de désengagement de l’Etat :

– diminution drastique des subventions accordées aux associations

– manque patent de places et lieux d’hébergement pour femmes victimes de violence

– la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites aux femmes qui risque d’être lettre morte faute de moyens