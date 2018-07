Dépression : Des mots et du courage pour s’en sortir

Tribune de Barbara JL : Lutter contre la dépression

La dépression est une maladie qui est réelle et sérieuse. Quand on se sent déprimer on ne peut plus rien faire. On rumine, la tristesse nous ronge au point que nous ne voyons plus la vie du bon côté. C’est un combat au quotidien. Un combat qu’on peut gagner en se forçant à adopter un nouveau mode de vie, en alliant ce qu’on aime faire et ce qu’il faut faire. J’ai choisi 4 mots qui peuvent mettre en lumière ce nouveau mode de vie pour chasser la dépression :

La possibilité : Car il est possible de s’en sortir et de vivre bien avec des troubles psychiques, une dépression, un handicap. La persévérance : Car il faut de la persévérance pour y arriver. La parole : Car, ce que l’on dit a un impact dans notre vie et sur tout ce qui nous entoure. La passion : Car quand on est passionné on voit la vie et nôtre rôle sur cette terre positivement.

LA POSSIBILITÉSouvent nous avons l’impression que c’est dur de s’en sortir mais finalement cette dureté ne nous rend-t-elle pas plus fort ? Gardons en tête que nous avons un plein potentiel qui nous permet de changer notre vie et d’aller de l’avant.

Le plein potentiel est déjà en nous, regardons à l’intérieur de nous-même pour voir combien la vie nous aime et nous a déjà donner toutes les possibilités pour y arriver.

Pas à pas, il faut continuer encore et encore à s’améliorer, car cette lumière qui jaillit de nous est bien réelle. Rien est impossible, donc quoi que vous vouliez entreprendre dans la vie, vous pouvez le faire car nous avons cette puissante énergie qui coule en nous et nous permet de le faire.

Si à ce moment même où vous me lisez, vous avez une difficulté, il est possible que cela puisse s’arranger. La vie peut continuer.

Ne restez plus allongé à sombrer, à pleurer, à déprimer à cause d’une difficulté, à cause d’un groupe de personnes, à cause d’une mauvaise nouvelle, car il est possible de voir la vie du bon côté.

Levez-vous et acceptez que ces difficultés ne puissent en aucun cas déterminer votre journée. La vie est loin d’être fini pour nous au contraire à chaque jour elle recommence et elle est éternelle.

LA PERSEVERANCE

Ne sous estimons jamais le don de persévérance, que ce soit pour un objectif en lien avec notre corps physique, pour le domaine spirituel, pour le domaine familial et professionnel. Pour tout domaine de la vie, il faut s’allier avec la persévérance.

La persévérance a le pouvoir de détruire n’importe quelle parole négative dans la vie. N’importe quelle difficulté peut s’éloigner de nous en persévérant et en étant déterminé à aller de l’avant, à ne pas baisser les bras.

Nous pouvons tout faire, nous pouvons détruire les obstacles qui nous empêcherait d’avancer dans la vie. Tout empire a été fondé dans la persévérance et la foi qu’un jour cela se concrétiserait.

L’essentiel ce n’est pas en combien de temps mais le fait de commencer dès maintenant. Décidons d’activer notre don de persévérance, nous récolterons toujours en abondance.

La persévérance c’est l’adrénaline qui nous permet de courir, d’avancer malgré la souffrance, c’est l’allié du succès.

LA PAROLE

Tout ce que nous disons devient de la matière dans le temps et dans l’espace.

Dans ma propre vie, j’ai appliqué ce procédé selon lequel j’affirme les choses que je veux voir venir. Je m’efforce de penser et de dire ce qui serait bien, positif et juste pour ma vie et je me comporte comme si cela était déjà arrivé.

J’ai appris aujourd’hui à faire attention à ce que je dis sur moi et sur les autres en ayant conscience de la puissance de nos paroles sur cette terre où nous sommes tous connectés.

LA PASSION

Travailler de sa passion est nécessaire pour être épanoui. Quand on travaille de sa passion cela ne devient plus un fardeau car on fait ce que l’on aime vraiment. Si nous sommes passionnés par quelque chose, ne baissons pas les bras au moindre obstacle mais travaillons afin de tout mettre en œuvre pour y arriver.

Barbara JL