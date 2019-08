Dépression : Le récit d’une avocate qui a guéri en changeant de vie

Posted in:

Les victorieuses : Après la dépression, la renaissance

À 40 ans, Solène, qui a tout sacrifié à sa carrière d’avocate, s’effondre dans une sévère dépression. Pour l’aider à reprendre pied, son médecin lui conseille le bénévolat. Peu convaincue, Solène répond à une petite annonce qui éveille sa curiosité : « Cherche volontaire pour mission d’écrivain public ».

Envoyée dans un foyer pour femmes en difficulté, le « Palais de la Femme », elle déchante : les résidentes sont méfiantes, insaisissables. Solène va cependant peu à peu gagner sa place et se révéler étonnamment vivante. Elle va aussi comprendre le sens de sa vocation : l’écriture.

Près d’un siècle plus tôt, Blanche Peyron, Cheffe de l’Armée du Salut en France, rêve d’offrir un toit à toutes les exclues de la société, ce sera le « Palais de la Femme ». Laetitia Colombani nous invite à y entrer pour découvrir ses habitantes, leurs drames et leur misère, mais aussi leurs passions, leur puissance de vie, leur générosité. Ce livre est le destin croisé de ces deux femmes.

« Les victorieuses » de Laetitia Colombani. 330 pages – taille 20 – 22,30 € – ISBN : 978-2-84868-917-3

Un ouvrage publié aux éditions de La Loupe. Seniors, malvoyants, dyslexiques, jeunes en difficultés scolaires, personnes étrangères en cours d’alphabétisation, lecteurs à la recherche d’un plus grand confort visuel… C’est à toutes ces personnes que s’adressent les éditions de La Loupe! Spécialisées depuis 15 ans dans l’édition d’ouvrages écrits en gros caractères, La Loupe propose aujourd’hui plus de 500 ouvrages destinés à tous publics et toutes catégories d’âge.

Pour obtenir plus d’informations sur cet ouvrage ou pour vous le procurer, vous pouvez vous rendre sur le site : https://www.editionsdelaloupe.com/