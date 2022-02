Déplacement des personnes aveugles : un boîtier qui optimise les cannes

Ecouter article Ecouter article

Conçu par la start-up lyonnaise GoSense, Rango est un boîtier intelligent qui se fixe sur la canne blanche pour faciliter et améliorer les déplacements des personnes aveugles.

GoSense est une start-up lyonnaise spécialisée dans l’augmentation sensorielle au service de la mobilité des personnes déficientes visuelles. C’est dans le but de faciliter au quotidien le déplacement des personnes aveugles qu’elle a conçue Rango. Un boîtier intelligent (basé sur des capteurs 3D intelligents et une technologie de réalité augmentée) qui se fixe sur la canne blanche pour permettre aux personnes non-voyantes de retrouver leur autonomie en milieu urbain. Et plus particulièrement en leur permettant d’anticiper les obstacles qui se présentent face à eux. Cette solution innovante, combinée aux écouteurs externes à l’oreille, alerte uniquement l’utilisateur quand un obstacle se présente devant lui, par un retour sonore en trois dimensions.

Une nouvelle fonctionnalité : l’annonce et la description des intersections et des carrefours

Rango peut s’utiliser avec des oreillettes ou un tour de cou.

Depuis fin 2021, une nouvelle version de Rango est disponible. Celle-ci intègre une nouvelle fonctionnalité pour le déplacement des personnes aveugles : l’annonce et la description des intersections et des carrefours ! Une fois activé, à l’approche d’une intersection ou d’un carrefour, Rango énonce automatiquement les noms des rues. En commençant par la rue dans laquelle se trouve l’utilisateur, puis en décrivant de gauche à droite, l’ensemble des rues du carrefour ou de l’intersection. Mais ce n’est pas tout, l’énonciation des rues est aussi spatialisée. En effet, la rue se situant à la gauche de l’utilisateur est énoncée dans son oreille gauche. Cette nouvelle fonctionnalité est sortie fin 2021 et ses bénéfices sont nombreux : les personnes aveugles peuvent mieux se repérer en ville. Ce qui leur permet d’avoir un réel gain de temps en termes d’orientation mais aussi de sécurité, car avec Rango il devient impossible de traverser une intersection sans en avoir conscience.

Des utilisateurs qui se disent satisfaits du dispositif

Le boîtier Rango fixé sur une canne blanche.

Dans le cadre de leurs travaux de mise en conformité aux normes européennes du dispositif médical, GoSense a réalisé une étude auprès de ses utilisateurs. Selon les concepteurs du boîtier intelligent, cette étude a permis de montrer à quel point Rango fait l’unanimité. Elle indique que ce produit est, depuis janvier 2022, conforme aux nouvelles normes européennes du dispositif médical, et qu’il est même reconnu dispositif médical de « classe ». D’après un autre volet de cette étude, 96 % des utilisateurs estiment que « Rango » a significativement ou fortement amélioré leur quotidien, tandis que 20 % affirment que le dispositif a « changé leur vie ! ».

Tout semble adapté, dans le dispositif « Rango » pour faciliter le déplacement des personnes aveugles qui sont encore trop souvent oubliées malgré leur nombre important dans notre société : 2 millions au sein de l’Union Européenne. Quant à la France, elle compte 210 000 personnes non voyantes au sein de son territoire.

