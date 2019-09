Dépistage prénatal: eugénisme ou prévention ?

Avec le développement des diagnostics prénatal et pré-implantatoire, et le dépistage quasi systématique de la trisomie 21, « on n’est plus dans la médecine de soin, mais dans la traque du handicap », déplore le Dr Patrick Leblanc, gynécologue à Béziers et engagé au sein du « Comité pour sauver la médecine prénatale » (CSMP). « L’enfant à venir est présumé coupable, il doit prouver sa normalité », dénonce ce médecin, dont l’association a critiqué une tendance à l’eugénisme dans la loi de bioéthique de l’an dernier, qui, selon elle, « incite » les femmes enceintes à recourir systématiquement au dépistage. Celui-ci conduit les parents, dans 96 % des cas où le foetus est diagnostiqué trisomique, à interrompre la grossesse. Ces propos sont intervenus lors du 2e Forum européen de bioéthique le mois dernier à Strasbourg. Les participants à cette série de débats ont tout de même rappelé que les techniques de diagnostic

sur l’enfant à naître sont uniquement destinées à éviter des maladies incurables. Le diagnostic pré-implantatoire (pratiqué sur les embryons in vitro) n’est ainsi possible qu’en cas d’antécédents familiaux connus: lorsque l’un des parents,

ou un frère ou une soeur, est lui-même atteint.

« Cela n’a rien à voir avec la volonté de sélectionner des gènes pour concevoir un enfant parfait », explique Pascal Pujol, professeur de médecine à Montpellier, où il est référent pour les demandes de diagnostic pré-implantatoire. « Nous recevons souvent des familles confrontées à un drame, et nous voulons juste leur éviter un nouveau drame ». Les avortements médicaux sont d’ailleurs strictement encadrés par la législation: à défaut d’une liste précise et explicite des

maladies concernées, la loi indique qu’il doit s’agir d’une affection « incurable et d’une particulière gravité ».

Une « sélection » des bébés

Cependant pour le Pr Didier Sicard, qui présida pendant neuf ans (1999-2008) le Comité consultatif national d’éthique, les risques de dérives sont réels. « Le principe de précaution s’est glissé dans le domaine de l’obstétrique », et a conduit à une « sélection » des bébés à naître, relève-t-il. « Aujourd’hui, vu l’ampleur du dispositif mis en place pour détecter les cas de trisomie 21, un enfant trisomique est considéré comme une erreur médicale, car on ne l’a pas dépisté et on l’a laissé naître ! C’est très grave ». « On refuse l’eugénisme collectif, organisé, mais dans la pratique il y a un eugénisme individuel », analyse-t-il. Et l’accélération des techniques d’analyses génétiques risque d’aggraver encore les motifs d’inquiétude. « On commence à trouver sur Internet des tests, totalement illégaux bien sûr, qui vous promettent de dépister 400 maladies sur votre bébé, à partir de quelques gouttes de sang de la mère », explique le Pr Sicard. « Le tout pour une somme raisonnable ! ». Étant donné que ces tests sont utilisables dans les premières semaines de la grossesse, en tout cas dans le délai légal de l’IVG, le risque est que les femmes décident d’avorter en fonction du résultat de ces analyses, sans forcément consulter le corps médical quant au risque réel encouru. Reste que la détection préalable et systématisée de toutes les affections héréditaires n’est pas encore pour demain. « On ne peut pas éradiquer toutes les maladies avant même la naissance », observe le gynécologue strasbourgeois et organisateur du forum, Israël Nisand. « Le diagnostic pré-implantatoire pour tout le monde, c’est de la science-fiction ».