Dépistage néonatal : 949 nouveau-nés malades repérés en 2010

PARIS, (AFP) – 853.345 nouveau-nés ont été dépistés en 2010 dans le cadre du dépistage néonatal, parmi lesquels 949 malades ont été identifiés, a indiqué jeudi l’Association française pour le dépistage et la prévention des handicaps de l’enfant (AFDPHE).

Depuis 1975, l’AFDPHE (www.afdphe.org) est chargée par le ministère de la Santé et la Caisse nationale de l’Assurance Maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) d’organiser et d’accompagner le programme national de dépistage néonatal systématique. Ce dépistage (quelques gouttes de sang sont prélevées sur le talon du nouveau-né et déposées sur un papier buvard afin de réaliser les tests) permet d’établir le diagnostic précoce de certaines maladies sans signes cliniques extérieurs présents à la naissance.

Le dépistage est réalisé une fois que les parents ont été informés et ont donné leur accord. Seuls 74 refus ont été recensés l’année dernière, a indiqué l’AFDPHE. En près de 40 ans, 29 millions de nouveau-nés en ont bénéficié.

Le dépistage néonatal porte aujourd’hui sur 5 maladies “rares et graves” :la phénylcétonurie, l’hypothyroïdie congénitale, l’hyperplasie congénitale des surrénales, la drépanocytose et la mucoviscidose. Le dépistage est systématique chez tous les nouveau-nés pour la phénylcétonurie, l’hypothyroïdie congénitale, l’hyperplasie congénitale des surrénales. Pour la mucoviscidose, le dépistage est systématique en métropole, à la Réunion depuis 2002 et en Guadeloupe depuis le 1er janvier 2008, mais il n’est pas encore réalisé en Martinique et en Guyane.

Quant au dépistage de la drépanocytose, il ne cible en métropole que les enfants à risque (populations originaires d’Outre-mer, d’Afrique subsaharienne et d’Afrique du Nord), mais est systématique dans les départements d’outre-mer. En 2010, 56 enfants ont été reconnus atteints d’une phénylcétonurie, 298 d’une hypothyroïdie congénitale, 52 d’hyperplasie congénitale des surrénales, 409 d’un syndrome drépanocytaire majeur et 134 d’une mucoviscidose.

Le dépistage néonatal systématique est totalement financé par la CNAMTS. Le budget alloué est de plus de 8 millions d’euros soit 9,93 euros par nouveau né, a précisé l’AFDPHE.