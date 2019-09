Dépendance : une mission parlementaire sur les services à domicile, en difficulté

PARIS, (AFP) – La ministre des Solidarités Roselyne Bachelot a confié une mission à la députée UMP Bérengère Poletti sur les services à domicile, dont certains sont en grande difficulté financière, pour trouver “des modalités de soutien au secteur”.

“D’ici la fin du mois de septembre, Mme Poletti établira dabord un bilan précis, quantifié et objectif, des services (…) qui rencontrent des difficultés financières. Elle tentera den comprendre les causes très diverses”, explique le ministère dans un communiqué publié jeudi. “Dans la seconde phase de sa mission, (elle) sattachera à proposer des modalités de soutien au secteur pour poursuivre sa modernisation et définir de nouvelles règles de tarification des services”, poursuit-il.

Mme Bachelot a déjà promis des mesures pour aider ce secteur dans la réforme de la dépendance, qui doit être annoncée en septembre par le président Nicolas Sarkozy. Les associations d’aide à domicile aux familles en difficulté, aux personnes âgées et handicapées demandent depuis 18 mois un fonds d’urgence pour les aider à faire face à une situation financière qu’ils jugent “désespérée”.

Un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (Igas) et de l’Inspection générale des finances (IGF) publié en janvier avait jugé que les structures devaient réduire leurs frais de structure et de personnel pour améliorer leur situation.