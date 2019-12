Dépendance : Norra Berra “pas favorable” à une deuxième Journée de solidarité

PARIS (AFP) – La secrétaire d’Etat aux Aînés Nora Berra n’est “pas favorable” à la suppression d’un nouveau jour de congé pour financer la dépendance des personnes âgées sur le modèle de la Journée de solidarité créée en 2004, a-t-elle déclaré mardi sur France Culture. Le président de l’Agence nationale des service à la personne (ANSP), le député UMP de Meurthe-et-Moselle Laurent Hénart, a proposé ce week-end que les Français abandonnent un jour de RTT pour financer la dépendance.

Pour Nora Berra,”si c’était la solution, on le saurait, je ne suis pas du tout convaincue qu’il s’agisse là de la solution ambitieuse pour réformer” la prise en charge des personnes dépendantes. “Je ne suis pas favorable parce que je crois que cette réforme est beaucoup plus ambitieuse que cela”, a-t-elle insisté. Avec l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA), entrée en vigueur en 2002, “on voit bien qu’aujourd’hui on arrive à saturation du système donc il faut peut être tout remettre à plat et retrouver des sources pérennes de financement”.

Très coûteuse, l’APA ne suffit pas à faire face aux besoins des personnes âgées. Interrogée sur le calendrier de la réforme de la dépendance, Mme Berra a réaffirmé que le débat serait lancé après la réforme des retraites. Selon une source proche du dossier, il devrait être lancé “avant la fin de l’année” et une première lecture d’un texte au Parlement pourrait intervenir “avant l’été” prochain. Dans un communiqué, l’AD-PA (association de directeurs de maisons de retraite et de services à domicile) a estimé pour sa part “doute(r) que la proposition de Laurent Hénart recueille l’assentiment des représentants des salariés, ce qui paraît condamner cette solution”. “Au-delà, les retards français imposent de trouver des financements bien supérieurs à une journée de travail”, a aussi affirmé l’association.

