Dépendance : Nora Berra annonce une augmentation de 4,4% du budget

PARIS (AFP) – La prise en charge des personnes âgées, une des priorités du gouvernement, bénéficiera d’une hausse de 4,4% de son budget qui devrait permettre la création de “7.360 nouvelles places en maisons de retraite médicalisée”, annonce la secrétaire d’Etat aux Aînés, Nora Berra, dans une interview au Parisien publiée samedi. “Ce sont 412 millions d’euros qui vont être affectés pour financer de nouvelles mesures”, affirme-t-elle alors que l’Assemblée nationale examine le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011.

“Dans le détail, 7 360 nouvelles places en maisons de retraite médicalisée vont être créées. Dix mille personnes personnes supplémentaires pour les soins vont être recrutées pour médicaliser 80.000 places dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes”, précise-t-elle.

Mme Berra annonce également un “rééquilibrage en faveur de la prise en charge des personnes âgées à domicile”. “Ainsi 5.000 places seront ouvertes, auxquelles s’ajouteront de nouvelles créations, à hauteur de 55 millions d’euros”, précise-t-elle.

Pascal Champvert, responsable de l’association des directeurs au service des personnes âgées, qui n’était pas joignable samedi, récuse ces chiffres dans Le Parisien.

“Selon nos estimations, l’augmentation réelle du nombre de places en maisons de retraite sera quasi nulle. On a des annonces d’affectation de crédits et, en même temps, les pouvoirs publics gèlent les crédits qui avaient été affectés pour ce motif à la Caisse nationale de Solidarité Autonomie, chargée de financer les dépenses de la dépendance des personnes âgées et handicapées”.

