Dépendance: les personnes handicapées seront aussi concernées

PARIS (AFP) – La réforme de la dépendance, qui doit s’ouvrir après celle des retraites, concernera aussi les personnes handicapées et pas seulement les personnes âgées, a indiqué mardi à l’AFP l’Association des paralysés de France (APF), citant des propos du président de la République. Nicolas Sarkozy a rencontré le 13 septembre le Comité d’entente des associations représentatives de personnes handicapées et de parents d’enfants handicapés. A cette occasion, “il a dit que la situation des personnes handicapées serait partie prenante de la réforme à venir sur la dépendance”, a déclaré Jean-Marie Barbier, président de l’APF. L’AD-PA, association de directeurs de maisons de retraite et de services à domicile, s’est dite “ravie” de la déclaration du président.

“Cette perspective permet d’envisager la mise en application concrète du vote du Parlement en 2005 prévoyant pour 2010 la convergence des dispositifs d’aide entre personnes âgées de plus de 60 ans et personnes handicapées de moins de 60 ans”, a-t-elle ajouté dans un communiqué.

La réforme de la prise en charge des personnes dépendantes, promise depuis au moins trois ans, doit s’ouvrir dans les prochaines semaines. Les pouvoirs publics ont jusqu’à présent essentiellement évoqué la dépendance des personnes âgées, suscitant l’inquiétude des associations de personnes handicapées.

La réforme doit remettre à plat toutes les aides, aujourd’hui insuffisantes pour couvrir tous les besoins des personnes dépendantes. Elle devrait aussi aboutir à l’application de la loi handicap de 2005 qui prévoit qu’en 2010, les aides devraient être identiques avant et après 60 ans.

Actuellement, le dispositif de prise en charge est différent, aboutissant à de très grandes disparités de traitement selon que la dépendance se soit déclarée avant ou après 60 ans.

