Dépendance : le PCD contribuera à la consultation nationale

Listen to this article Listen to this article





Le Parti Chrétien-Démocrate annonce par la voix de Franck Margain, son vice-président, qu’il contribuera à la consultation nationale sur le financement de la dépendance qu’a souhaité le Premier Ministre François Fillon dans son discours devant l’Assemblée Nationale. La question du financement de cette 5e branche de la sécurité sociale que François Fillon a chiffré à près de 30 milliards d’euros à terme sera débattue dans l’ensemble du mouvement et le PCD s’annonce déjà ouvert à une deuxième journée de solidarité travaillée sur le principe du « travailler plus pour être plus solidaire ».

Selon Franck Margain, le PCD aura aussi à coeur de ne pas considérer le problème de la dépendance des personnes âgées uniquement sous son aspect financier. Il s’attachera ainsi à proposer des solutions réalistes particulièrement dans le domaine de l’aide aux aidants, de la formation aux métiers du grand âge, ou du développement de structures originales et adaptées d’accueil. « Le PCD a toujours porté les valeurs de la famille et de la solidarité. La réforme vers laquelle on se dirige sera une grande réussite si ces deux grandes valeurs ne sont pas oubliées » conclut Franck Margain.