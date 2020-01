Dépendance: la Mutualité française pour une couverture “universelle” (AFP)

La Mutualité française a prôné mercredi, dans un communiqué, une couverture “universelle” pour l’aide à l’autonomie, après la parution d’un rapport d’information parlementaire relatif à la prise en charge des personnes âgées dépendantes en juin dernier. La mission de l’Assemblée nationale présidée par la députée UMP Valérie Rosso-Debord, à l’origine du rapport sur la dépendance, prônait la souscription obligatoire d’une assurance privée et la hausse de la CSG pour les retraités pour financer la dépendance. Forte de 18 millions d’adhérents, la Mutualité française, qui regroupe la quasi totalité des mutuelles de santé, prévoyance et retraite, rappelle que “l’aide à l’autonomie devrait être la même quel que soit l’âge de la personne ou l’origine de sa déficience”.

Inquiète d’une réduction du “champ de l’intervention publique aux seules personnes les plus dépendantes”, elle propose que la “couverture contre le risque de perte d’autonomie soit universelle, généralisée et la plus large possible”.

L’organisme “regrette donc que le rapport parlementaire ne se réfère pas à la loi du 11 février 2005 qui prévoyait la suppression des barrières d’âge”.

Le mouvement mutualiste propose “cinq principes pour une réforme urgente de financement de la couverture contre le risque de perte d’autonomie”. Parmi

eux: un engagement budgétaire fort de l’Etat et la mise en place de règles pour coordonner l’intervention d’opérateurs privés type mutuelles.

La Mutualité française se félicite toutefois que ce “rapport ouvre enfin le débat” sur le sujet. Selon elle, le “document dresse des constats” utiles aux “discussions entre les acteurs du système de protection sociale”.

soc/pz/df