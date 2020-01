Dépendance : des ateliers pour les aidants et les aidés à Ermont

Alors que le débat sur la dépendance a été lancé récemment par le gouvernement, la municipalité d’Ermont (Val-d’Oise) met en place des ateliers pour les aidants et les aidés. Cette démarche est novatrice en ce qui concerne ce type d’aide car la plupart du temps, les aidés ne sont pas accueillis conjointement aux aidants. Lors de ces ateliers, les aidants bénéficieront d’un soutien informatif, psychologique… afin de prévenir les risques d’épuisement, de favoriser l’autonomie des malades et d’améliorer la relation aidé-aidant. Les aidés pourront alors participer, dans le même temps à des ateliers de stimulation cognitive et motrice, animés par une psychomotricienne. Objectif principal : apporter soutien, aide et conseils aux malades et à leurs proches.

La Municipalité d’Ermont et son CCAS (Centre communal d’action sociale) ont amorcé un travail partenarial*, pour mettre en place en 2011 des ateliers d’Aide aux Aidants naturels* des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées.

Si la maladie d’Alzheimer représente officiellement 60 % des démences séniles, il existe de multiples variantes de ces pathologies. Ces maladies ont en commun de cumuler des pertes de mémoire et une ou plusieurs atteintes des fonctions cognitives élémentaires (orientation spatio-temporelle, langage oral et/ou écrit, gestes de la vie quotidienne, capacités de raisonnement…).

À partir de mars prochain, la ville d’Ermont lance son action d’Aide aux Aidants par la mise en place d’une conférence et d’ateliers.

Comprendre pour mieux appréhender

Mémoire et Alzheimer : comprendre pour mieux appréhender est le sujet d’une conférence proposée par le CCAS d’Ermont, jeudi 3 mars, de 18 h à 20 h. Une conférence qui s’adresse à toutes les personnes “aidantes” (conjoint, parent, ami…). Animée par Marianne Leroy, neuropsychologue,

et Charles Vernimmen, Directeur de l’association Brain Up, cette rencontre sera l’occasion d’aborder le fonctionnement de la mémoire, son vieillissement normal et pathologique et de comprendre cette maladie pour mieux accompagner et amoindrir les états de souffrance.

Les ateliers

Pour répondre aux difficultés liées à cette maladie, les réponses existantes pour le maintien à domicile des personnes dépendantes (comme le portage de repas à domicile, les aide-ménagères…) ne suffisent pas. La maladie d’Alzheimer nécessite une prise en charge plus élargie et surtout la prise en compte des difficultés que peuvent connaître les proches des malades.

C’est dans cette perspective que la Municipalité d’Ermont crée des ateliers d’Aide aux Aidants naturels. Il s’agit d’apporter un soutien (informatif, psychologique…) aux aidants, afin de prévenir les risques d’épuisement de ces personnes, de favoriser l’autonomie des malades et d’améliorer la relation aidé-aidant.

Dans le même temps, alors que l’aidant participe aux ateliers, l’aidé bénéficie d’ateliers de stimulation cognitive et motrice, animés par une psychomotricienne de l’association Brain Up.

À l’issue de la conférence, les participants pourront s’inscrire à ces ateliers qui s’échelonnent tout au long de l’année (à raison de un par mois).

Pratique

Conférence Mémoire et Alzheimer : comprendre pour mieux appréhender

Jeudi 3 mars à 18 h

Espace Yvonne Printemps du Théâtre Pierre Fresnay

3 rue Saint-Flaive Prolongée – 95120 Ermont

Accès libre

Trois premiers ateliers – Inscription obligatoire

(horaires non encore définis)

Installation et évolution de la maladie d’Alzheimer : focus sur les troubles du comportement

Vendredi 15 avril – EPAHD Les Primevères

110 rue du Professeur Calmette – 95120 Ermont

Conduites à tenir face aux troubles comportementaux

Vendredi 13 mai – EPAHD Les Primevères

Communiquer avec le malade d’Alzheimer

Vendredi 17 juin – EPAHD Les Primevères

* avec le soutien du CLIC, de l’ADSSID, l’ARIAF, l’EHPAD Les Primevères, du conseil général du Val d’Oise, de l’association France Alzheimer, de la Fondation Bruneau, de la CRAMIF et du PACT-ARIM 95