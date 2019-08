Départ immédiat vers le recrutement des personnes handicapées à Dunkerque.

Hanploi organisait hier une matinée de rencontre entre recruteurs et candidats en situation de handicap de la région de Dunkerque. Une rencontre au carrefour entre recrutement, conseils et convivialité. Les entreprises et structures locales se sont retrouvées à la Maison de l’Emploi de Dunkerque pour le P’tit Déj Hanploi, une formule initiée par Hanploi qui permet aux candidats dunkerquois de se présenter auprès des recruteurs de la régions investis pour l’intégration professionnelle des personnes handicapées.

L’ambiance conviviale de ces rencontres fait tomber les barrières qui existent souvent lors d’un entretien d’embauche. Une façon simple de renforcer l’échange pour valoriser les compétences de chaque candidat. Lors de cette matinée, l’équipe de l’Hanploi a aussi à cœur de donner aux personnes un maximum de conseils pour mettre en valeur leur candidature.

Hanploi fait un bilan très positif, au terme de cette nouvelle édition. Une dizaine d’entreprises étaient au rendez-vous et ont échangé avec près de 60 candidats. Une mobilisation significative pour cette région particulièrement touchée par le chômage, la population des personnes en situation de handicap n’étant pas épargnée.

Ce P’tit Déj Hanploi se positionne ainsi comme le pont de départ d’un été sous le signe de l’insertion professionnelle des personnes Handicapées. En effet, tout au long du mois de juillet la bateau ESSEC-Hanploi.com aura pour objectif à chacune des étapes du Tour de France à la Voile, de sensibiliser au Handicap pour faire avancer l’insertion des personnes en situation de handicap.

Rendez-vous sur www.projet-essec-hanploi.com et sur chaque étape du Tour de France à la Voile syr le stand de notre partenaire ACCOR :

• le 29 juin à Dunkerque,

• le 30 juin à Calais,

• le 2 juillet à Dieppe,

• le 7 juillet à Pléneuf,

• le 10 juillet à Lorient,

• le 13 juillet à Talmont-Saint Hilaire,

• le 16 juillet à Royan,

• le 19 juillet à Port Camargue,

• le 22 juillet à Marseille,

• le 24 juillet à La Seyne sur Mer, pour l’arrivée.

Repères

Créé en 2005, Hanploi permet une rencontre entre candidats en situation de handicap, entreprises, professionnels de l’insertion, établissements publics mais aussi écoles et universités. Hanploi bénéficie d’une connaissance du secteur du handicap ainsi que d’une bonne compréhension du monde de l’entreprise grâce à l’expérience de ses fondateurs : deux Cap Emploi et dix grands groupes français (Capgemini, Crédit Agricole SA, CNP Assurances, CEA Dassault Systèmes, IBM, PSA, SFR, Thales et Total). C’est par le biais de son site internet www.hanploi.com et de ces trois évènements par an, sa conférence anniversaire, les Trophées Handi-Friends et un projet sportif en lien avec un établissement d’enseignement supérieur, qu’Hanploi dynamise son réseau et a acquis en quatre ans une réelle expérience de l’événementiel. Hanploi, est une association qui conjugue connaissance du secteur du handicap et créativité pour mettre en place des projets innovants qui favorisent l’emploi des personnes en situation de handicap.