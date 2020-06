Dentaire : des soins coûteux et mal pris en charge

Si la Cour des comptes a frappé fort en demandant la disparition de certaines “niches sociales” dans son rapport annuel sur la Sécurité sociale, elle a aussi pointé un certains nombre d’abus qui coûtent cher à la Sécu. Ainsi en radiologie, la Cour note ainsi l’énorme rentabilité des IRM : chaque appareil doit être utilisé pour au moins 4 000 actes par an pour être rentable. Or les trois quarts de machines sont utilisées pour 4 500 à 8 000 actes par an. Chaque acte est facturé à la Sécu qui paie « l’acte technique » et le radiologue. La Cour estime que nombre de ces actes sont inutiles.

Autres tarifications dénoncées, celles des dentistes. Ce secteur accumule les dépassements d’honoraires : 4,2 milliards d’euros en 2006. Et les personnes qui renoncent à des soins dentaires représentent 63 % du total des patients qui ne peuvent se faire soigner pour des raisons financières, contre 25 % pour les lunettes et lentilles et 16 % pour les soins de spécialistes. Car outre les dépassements d’honoraires largement pratiqués, les actes en dentaire sont déjà très mal pris en charge par la Sécurité sociale qui ne rembourse que le tiers des dépenses en dentaire.

5,7 % de la consommation de soins et biens médicaux

Les soins dentaires représentent 9,65 milliards d’euros de dépenses, « soit 5,7 % de la consommation de soins et biens médicaux mais seulement 2,5 % des remboursements de la Sécurité sociale ». La Sécu ne prend plus en charge que le tiers des dépenses « contre plus de la moitié en 1980, et en particulier, seulement 18 % des soins liés aux prothèses, qui sont les plus coûteux ». Ainsi, relève la Cour, « pour une couronne cotée SPR50, […], le tarif conventionnel se trouve fixé à 107,50 €, soit un remboursement par le régime obligatoire de 75,25 €, alors que le prix d’une prothèse céramométallique dépasse souvent 800 €. La cotation des actes prothétiques n’a pas changé depuis 1988 et les ententes préalables ont été supprimées en 2001 ».

Insuffisance des politiques de prévention

Conséquences : « Les dépenses de soins dentaires se distinguent par l’importance de leur financement privé. Les ménages en prennent directement à leur charge 25,7 %, soit 2,5 milliards d’euros, les organismes complémentaires 37,1 %, soit 3,6 milliards d’euro, l’assurance maladie, conjointement à l’Etat (au titre de l’AME) et à la CMUC, 37,1 % ». La Cour des comptes pointe enfin une insuffisance des politiques de prévention et une nomenclature générale des actes professionnels « obsolète ». Elle estime en conclusion qu’une « politique globale des soins dentaires fait défaut. Aucune stratégie explicite n’articule l’ensemble des problématiques tant d’accès aux soins dentaires, d’un point de vue financier ou géographique, que de prévention, de recherche, de formation, de stratégie thérapeutique et de hiérarchisation des actes. » (source Viva)