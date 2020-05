Démarches administratives simplifiées : Un nouveau service en ligne

Des formulaires remplis automatiquement sur service-public.fr pour des démarches administratives simplifiées

Pour faciliter la vie quotidienne des usagers, le site service-public.fr propose désormais des démarches administratives simplifiées grâce à des formulaires administratifs en ligne pré-remplis. Les cerfa guidés permettent aux usagers de remplir leur formulaire via une page web et de télécharger leur document directement rempli et prêt à être envoyé au service administratif concerné. Aujourd’hui, 8 cerfa guidés sont déjà disponibles et de nouveaux le seront tous les mois.

Ce nouveau service a pour principal objectif de simplifier la réalisation des démarches administratives, mais aussi d’en améliorer l’accessibilité pour les personnes en situation de handicap.

Ainsi, le cerfa guidé s’adapte à la situation de l’usager, en ne présentant que les parties qui le concernent. La saisie des renseignements est facilitée par la connexion à des interfaces de programmation d’application (API). Bientôt, les documents ainsi générés pourront être sauvegardés dans le porte-document du compte service-public.fr.

La saisie des cerfa par l’intermédiaire d’une technologie standard comme le web permet également à des personnes en situation de handicap (notamment des personnes déficientes visuelles) de remplir leur formulaire en toute autonomie et de profiter de démarches administratives simplifiées. En outre, l’utilisation sur tablette ou smartphone est possible.

Du côté des administrations, les documents remplis via un cerfa guidé sont remplis par un ordinateur, donc beaucoup plus lisibles que les documents remplis à la main.

Parmi les formulaires déjà disponibles :

Demande d’acquisition de la nationalité française par naturalisation ou réintégration :

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16995

Reçu au titre des dons à certains organismes d’intérêt général : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R17454

Déposer un dossier de surendettement :

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F134

Pré-demande de carte d’identité :

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R45668

Opérations funéraires – déclaration préalable :

https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/16048_OperationsFuneraires

Mettre en location sa résidence secondaire (meublé de tourisme) : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2043

Mandat de protection future :

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16670

Exemple de cerfa guidé « autorisation de sortie de territoire »

Mis en ligne en mars 2019, ce premier cerfa guidé est utilisé par plus de 100 000 usagers par mois.

https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/15646-01