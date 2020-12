Demandes des aidants : Le collectif “Je t’Aide” les rescence

Listen to this article Listen to this article





Le collectif « Je t’Aide » rescence les demandes des aidants

Tout au long du mois de février 2019, le collectif « Je t’Aide » a organisé une grande consultation nationale auprès des aidants suivie d’une conférence-débat qui a eu lieu 12 mars dernier. Pour faire suite à ces deux événements, le collectif publie une synthèse rassemblant les principales demandes des aidants. « Celle-ci a été remise au Gouvernement, et sera intégrée dans les actions de plaidoyer du Collectif, afin que la reconnaissance des aidants et leurs droits progressent », indiquent les membres du collectif « Je t’Aide ». Découvrez ici les grandes lignes qui en sont ressorties.



– La création d’un véritable statut est une demande récurrente chez les aidants. Créer un statut, c’est permettre une reconnaissance des aidants et donc ouvrir à des droits concrets : sociaux, fiscaux, répit, retraite, formation, congé de proche aidant, etc. Rendre visibles les aidants sert l’intérêt général et permet de souligner la communauté d’intérêts entre les aidants proches et les professionnels.

– Faciliter la vie quotidienne des aidants : Les aidants témoignent de la complexité de trouver des informations sur leurs droits et aides existantes. La centralisation des recours et des informations, la création d’un guichet unique, la formation du service public, la simplification des démarches et de l’organisation sur les territoires constituent des demandes fortes. Faciliter le quotidien, c’est aussi apporter des aides financières aux aidants, par exemple obtenir la gratuité des transports.

– Rendre la fiscalité plus juste pour les aidants : Trop souvent, les aidants se précarisent, alors même qu’ils rendent service à la collectivité. Exonération des impôts relative au volume d’heures d’aide, crédits d’impôts sur les équipements, les aménagements, l’aide à domicile et les hébergements, suppression de l’imposition des aides reçues (PCH), les demandes sont nombreuses. D’autres requêtes sont plus pratiques : relever les plafonds de l’APA pour les personnes résidentes en EHPAD, accorder le droit à l’erreur pour les familles qui ont des défauts de paiement des impôts, mais aussi créer un crédit d’impôts pour les équipements numériques, indispensables dans les démarches administratives d’aides aux aidants.

– Sensibiliser la société et repérer les aidants fragiles : Une demande au coeur des témoignages reçus. Au même titre que les grandes campagnes de sensibilisation telles « Manger 5 fruits et légumes par jour », et si l’Etat est sincère dans ses discours répétés de souhait que les aidants soient mieux identifiés et reconnus, il doit mettre des moyens pour les faire sortir de l’ombre. Une telle action de l’Etat doit mobiliser en interministériel : droits des femmes, éducation nationale, budget/économie, santé, numérique : la question des aidants doit sortir du périmètre exclusif du ministère de la santé et des solidarités. Les professionnels de santé, les managers et les RH en entreprise doivent, quant à eux, participer au repérage et à l’accompagnement spécifique des aidants.

Plus d’infos : www.associationjetaide.org