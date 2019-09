Délit de “sale gueule” sur Air France, la FEGAPEI réagit

Le 3 février dernier, une jeune femme trisomique a failli ne pas s’envoler pour les Etats-Unis où elle dispute actuellement les Jeux olympiques spéciaux d’hiver, réservés aux athlètes déficients intellectuels. Ayant un doute sur l’acceptation de cette passagère handicapée, le commandant de bord a en effet retardé le décollage. Alertée, la FEGAPEI exprime son indignation face à ce geste discriminatoire et se met en action.

“Cinq jeunes skieurs des Chamois Pyrénéens de Pau, déficients mentaux, encadrés par Pierre et Michelle Bacqué, s’apprêtent à s’envoler vers leur rêve olympique quand le commandant de bord du vol Air France Pau-Paris décide de demander un « complément d’information » au sujet de la jeune femme trisomique. Au sein de l’équipe, elle est la seule dont le handicap est visible.

Le pilote interroge l’un des accompagnateurs sur sa capacité à voyager. Pourtant à l’enregistrement aucune question n’a été posée en ce sens car la jeune handicapée était accompagnée. Cette règle change visiblement une fois à bord. Et en tout état de cause, la réglementation n’exige même pas qu’un accompagnateur soit présent, comme le reconnaît la direction régionale d’Air France.

Ainsi, l’ensemble des faits laissent penser que la jeune femme trisomique serait victime d’un délit de sale gueule.

Alertée par l’Adapei des Pyrénées-Atlantiques, la FEGAPEI a fait circuler, lors de sa Journée Nationale des Présidents du 7 février dernier, une pétition adressée à Monsieur Jean-Cyril Spinetta, Président de Conseil d’administration d’Air France, et ce afin d’exprimer sa plus vive indignation pour ce type de pratiques discriminatoires à l’égard des personnes handicapées. Plus de 250 Présidents et Directeurs Généraux présents ce jour-là, l’ont signée.”

La FEGAPEI a pour mission de représenter, défendre et accompagner les associations gestionnaires et employeurs d’établissements et services pour personnes handicapées auprès des pouvoirs publics, des instances nationales, régionales et européennes. La Fédération compte au titre de ses adhérents : 430 associations, 3200 établissements et services qui comptent 100 000 professionnels au service des personnes handicapées. A travers la diversité d’activités de ses adhérents, la FEGAPEI couvre l’ensemble des établissements et services pour personnes handicapées œuvrant dans : l’accompagnement des enfants, l’accompagnement des adultes, l’hébergement et le suivi à domicile. Plus d’infos sur : www.fegapei.fr