Dekra Inspection signe un accord d’entreprise

Conclu dans le cadre de la loi du 11 février 2005, pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, Dekra Inspection a signé un accord d’une durée de trois ans, agréé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte).

En s’engageant dans la signature d’un accord sur trois ans en faveur de l’embauche et du maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap, Dekra Inspection va consacrer le budget traditionnellement versé au titre de sa contribution Agefiph, à la mise en place d’un plan d’action visant à atteindre plusieurs objectifs :

– favoriser l’emploi direct par le recrutement de collaborateurs en situation de handicap, en privilégiant les embauches en CDI ;

– permettre l’insertion (stages, contrats de professionnalisation…) et la formation des travailleurs en situation de handicap;

– mettre en œuvre un plan de maintien dans l’emploi pour l’ensemble de ses collaborateurs tout en poursuivant sa collaboration avec le secteur protégé et adapté.

Pour atteindre ces objectifs, l’entreprise vise sur plusieurs actions :

– le recrutement de collaborateurs en situation de handicap sur les trois ans à venir;

– la mise en place d’actions de formations en lien direct avec le handicap;

– l’aménagement de l’environnement de travail (postes de travail, véhicules…);

– le financement d’appareillages (auditifs, optiques…);

– l’attribution de deux jours de congés supplémentaires rémunérés pour réaliser des démarches administratives ou médicales ;

– la prise en charge du transport Domicile-Travail dès lors qu’il est réalisé par les collectivités ou des associations spécialisées dans l’aide aux personnes handicapées et à défaut de réseau de transport

existant.

« Notre volonté est de favoriser l’intégration, la formation et le maintien dans l’emploi des collaborateurs en situation de handicap dans l’entreprise, et par la même occasion d’améliorer la vie professionnelle de ces collaborateurs », indique Amilcar Madureira, responsable recrutement et mobilité interne chez Dekra Inspection.