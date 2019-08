Défis de civilisation

Le colloque “Décrypter la différence” se tiendra le 3 décembre 2009 à la Maison de l’UNESCO (125, avenue de Suffren dans le 7e arrondissement) à l’occasion de la Journée Internationale des Personnes Handicapées et pour fêter les 40 ans de la Fondation de France. N’oubliez pas de vous inscrire en envoyant un mail à contact@defisdecivilisation.com ou en m’adressant directement un message sur cette boite ryadh.sallem@capsaaa.net afin que nous puissions préparer l’accueil, les badges, les programmes.. Traduction en LSF et transcription à l’attention des sourds et malentendants Renseignements pratiques sur www.defisdecivilisation.com