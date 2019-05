Déficience visuelle : Écoutez en direct les chaînes de France Télévisions

Déficience visuelle : Vous pouvez désormais écoutez en direct les chaînes de France Télévisions

France Télévisions, premier groupe audiovisuel français, vient de lancer le tout premier assistant vocal destiné aux personnes aveugles ou malvoyantes, pour leur permettre d’écouter la télévision avec l’audio-description quand celle-ci est disponible, et suivre les programmes malgré leur déficience visuelle.

Par la simple commande vocale depuis une enceinte connectée ou un smartphone récent, les personnes aveugles ou malvoyantes peuvent ainsi désormais, à tout moment :

– écouter facilement les chaînes nationales du groupe France Télévisions (France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô et franceInfo, canal 27) ;

– accéder au guide de programmes hebdomadaire qui permet notamment de rechercher la liste des programmes proposés en audio-description.

Ce service est disponible sur les enceintes connectées (compatibles Amazon ALEXA*) ou sur les smartphones, tablettes ou ordinateurs depuis une web application « francetv AD »** ou une application iOS native « France tv AD ».

Ce service a été développé par les équipes de la Direction de l’Innovation et de la Prospective et de France Télévisions, en collaboration avec la société française Cybronics et avec l’aide des associations représentatives des personnes aveugles et malvoyantes. Imaginé dans le cadre de la mission de concertation entre industriels et représentants des aveugles et malvoyants, confiée par le Ministère de la Culture au Forum des Médias Mobiles, cette avancée technologique vise à améliorer l’accessibilité des programmes de France Télévisions et à inclure l’ensemble des publics, conformément à ses missions de service public. L’assistant vocal sera amené à évoluer en concertation avec les associations représentatives des personnes aveugles et malvoyantes. Il a vocation à être intégré, à terme, à l’application france.tv.

Pour faciliter l’utilisation de cet assistant vocal, une vidéo explicative présentée par Jamy Gourmaud est disponible sur : https://www.francetelevisions.fr/lab/projets/lancement-francetv-ad

* ou via l’application Amazon Alexa sur Smartphone

**https://audiodescription.lab.francetv.fr