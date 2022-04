Déficience visuelle dans les transports : Du nouveau pour l’autonomie

Ecouter article Ecouter article

Détecter un siège libre, compter les arrêts, situer la porte du métro… Voici quelques-unes des fonctionnalités sur lesquelles travaille la start-up Ezymob, pour faciliter l’utilisation des transports et améliorer l’autonomie des personnes touchées par une déficience visuelle.

Apporter plus d’autonomie et de liberté aux personnes en situation de handicap, telle est la motivation d’Ezymob. En effet, cette start-up française œuvre depuis 2 ans pour une mobilité inclusive. Elle s’investit notamment dans la recherche de solutions pour compenser les difficultés liées à la déficience visuelle dans les transports.

Guidage, comptage d’arrêts et détection de portes

Ainsi, Ezymob a mis au point des solutions logicielles qui viendront enrichir les applications de transport de chaque métropole.

Ces solutions donneront l’accès à différentes fonctionnalités. Par exemple, le comptage d’arrêts si une ligne de bus, de tram ou de métro n’est pas vocalisée, la détection de portes de véhicules ou de sièges libres. Ou encore le guidage pas à pas en indoor dans les gares et pôles d’échanges.

Les usagers déficients visuels invités à tester l’application dans les transports

En attendant son extension dans plusieurs agglomérations et métropoles, la solution est actuellement déployée en Île-de-France en partenariat avec Île-de-France Mobilités et la SNCF. Les utilisateurs franciliens peuvent télécharger l’application démonstratrice. Pour cela il leur suffit d’écrire à l’adresse mail suivante : [email protected].

Ils recevront alors un lien de formulaire et de téléchargement de l’application.

Le but est que chaque utilisateur puisse tester en avant-première la solution Ezymob. Chacun pourra alors faire remonter ses remarques et observations, dans une démarche de co-construction faisant écho à ce qui anime chaque jour l’équipe : « Créons ensemble, de la mobilité de demain ».

Si vous souhaitez tester le dispositif ou simplement obtenir plus d’informations sur ces nouvelles solutions dédiées à l’autonomie des personnes déficientes visuelles dans les transports, rendez-vous sur le site: https://ezymob.fr/