Déficience visuelle : Cinq projets innovants en cours de développement

Suite à son appel à projets national en faveur des personnes souffrant de déficience visuelle, l’UNADEV a réuni sa première commission de suivi des lauréats 2019. Cinq projets basés sur les nouvelles technologies sont actuellement soutenus.

Un an après le lancement de son premier appel à projets national, l’UNADEV dévoile l’avancée des projets de ses lauréats 2019. En effet, la première commission de suivi, qui rassemble des administrateurs de l’UNADEV et des personnalités extérieures, s’est réunie en visioconférence le 24 juin 2020 pour échanger avec ses cinq lauréats sur leur projets en faveur des personnes atteintes de déficience visuelle.

C’est en juillet 2019 que l’UNADEV, association qui accompagne les personnes en situation de handicap visuel, a lancé son premier appel à projets. Objectif : soutenir l’émergence de projets innovants en matière d’inclusion dans tous les domaines du quotidien (mobilité, accessibilité dans les loisirs, le sport…), de l’insertion professionnelle, ou encore de la recherche. 19 lauréats se sont partagés une enveloppe de 1,5 millions d’euros pour réaliser leurs projets en faveur des personnes déficientes visuelles.

Le but de ce bilan à un an était de permettre aux lauréats de valoriser la progression de leur travail et de faire part de leurs éventuelles difficultés rencontrées.

Découvrez en vidéo les 5 lauréats qui ont présenté leur projet lors de cette commission :

Orion – Association SARA : https://youtu.be/RIXrEV2kUvk

Développer la pratique des sports nautiques (voile notamment) à destination des personnes DV en renforçant le potentiel de l’application SARA (qui existe déjà) pour étendre la pratique sportive.

EVA (Education par le Vocal pour les Aveugles et malvoyants) : https://youtu.be/kFuOV3soEgk

Création et mise à disposition gratuite de contenus pédagogiques interactifs en langue française entièrement accessibles par la voix.

My Digital Buildings – Vioo : https://youtu.be/DCXVfuq6e-U

Conception d’une solution de localisation GPS pour faciliter la navigation au sein de bâtiments, qui sera couplée à Google Street View et une technologie de reconnaissance d’images. Rendre totalement autonomes et sans assistance, les personnes porteuses d’une déficience visuelle totale ou partielle pour se diriger dans les bâtiments accueillant du public, c’est l’objet même de VIOO.

Université Clermont Auvergne – OD4M – Wegoto : https://youtu.be/swyxCT_pqpY

Concevoir des outils visant l’accessibilité des personnes déficientes visuelles pour les intégrer au logiciel de cartographie OpenStreet Map et accompagner la consolidation des données. Logiciels développés en licence libre.

Panda Guide : https://youtu.be/OmIBYoLN6-4

Développement d’une application sur iOS de guidage des personnes avec déficience visuelle dans des lieux publics.