Déficience visuelle : Accepter le handicap pour une meilleure intégration économique et sociale

A l’occasion de l’année du bicentenaire de la naissance de Louis Braille, la France s’interroge sur les conditions de vie des personnes atteintes de déficience visuelle… A Marseille, Alliance France oeuvre, depuis 13 ans, pour améliorer le quotidien des malvoyants….

La déficience visuelle peut affecter toutes les étapes de la vie et concerne 3% de la population en France aujourd’hui. Son évolution est progressive : l’Organisation Mondiale de la Santé prévoit une augmentation de 20% de ce chiffre dans les 15 prochaines années ! Dans ce contexte, quels sont aujourd’hui les nouvelles technologies, les innovations, les aides techniques et financières propres à créer une harmonie entre handicap et autonomie quotidienne ? Pierre Winling, fondateur d’Alliance France (et lui-même non voyant) fait de cette problématique son leitmotiv et y apporte des solutions adaptées…

La malvoyance est un vrai problème de société

En 2008, à la demande du Gouvernement, Gilbert Montagné a rendu un rapport sur « l’inclusion des personnes aveugles et malvoyantes dans le monde d’aujourd’hui ». Suite à ce rapport, le ministre de la santé de l’époque, Xavier Bertrand, avait annoncé la mise en place d’une « campagne nationale d’information sur le handicap visuel en 2009 », accompagnée d’une proposition pour une nouvelle « norme européenne d’étiquetage » pour les produits de consommation courante. Cette prise de conscience gouvernementale fut malheureusement peu pourvue d’effets tangibles.

Dans un monde de plus en plus dominé par l’image, notamment par la prédominance d’Internet ; il est fondamental de concevoir que la malvoyance est un handicap de plus en plus répandu en France, entrainant des conséquences préjudiciables sur la vie quotidienne des personnes concernées. Aujourd’hui, il existe de nombreuses aides techniques pour améliorer, tant la vie sociale que professionnelle, de ces personnes. Cependant, ces dispositifs leur sont peu ou prou inconnus et souvent difficiles d’accès. Aussi, il est indispensable de promouvoir leur existence.

Un handicap peu connu en France

Selon un rapport d’études du Ministère de la Santé, il y a aujourd’hui en France :

• 1,7 millions de personnes atteintes de déficience visuelle ;

• dont 200 000 aveugles

• et 1 million de malvoyants moyens.

L’OMS prévoit une augmentation de 20% de ces chiffres dans les 15 années à venir… La difficile acceptation du handicap est le problème majeur. En effet, par peur du regard de la société, par crainte de perdre son emploi ou tout simplement par refus d’être considérées comme personnes handicapées ; la plupart du temps les malvoyants cachent leur handicap.

Or, il existe aujourd’hui des aides techniques qui vont permettre de rester autonome tant dans le milieu professionnel que dans la vie quotidienne.

Alliance France : améliorer le quotidien des personnes malvoyantes

Pierre Winling (lui-même non voyant) a fondé, il y a 13 ans à Marseille, la société ALLIANCE France afin d’offrir des solutions adaptées à tous ceux qui sont atteints d’une déficience visuelle grave (mal ou non-voyant).

Télé agrandisseurs HD, détecteur d’obstacles ou détection vocale des couleurs… Les innovations technologiques ne cessent de se développer. Alliance France propose des solutions adaptées au travers d’une gamme élargie de produits à destination des personnes atteintes de malvoyance :

• Des loupes électroniques de poche

• des télé-agrandisseurs pourvus de la technologie HDMI qui offre une qualité d’image haute définition et permettent un agrandissement optimal

• des machines à lire;

Même si la technologie ne cesse de se sophistiquer c’est néanmoins grâce à des outils, simple d’utilisation, que le quotidien peut être transformé.

Il est, par exemple, difficile pour un malvoyant d’assortir ces vêtements… Or le manque d’harmonie vestimentaire dans une société du « paraître » engendre souvent

bien des moqueries et génère l’exclusion.

Le « Colorino » est une petite télécommande qui , lorsqu’on la passe devant un vêtement , va en donner vocalement la couleur … De même, le « Ray » est un détecteur d’obstacles, sonore ou vibrant, qui mesure seulement quelques centimètres. Il permet à une personne malvoyante d’éviter en toute

discrétion, les obstacles petits ou grands se trouvant sur son chemin. Ces détails du quotidien, anodins pour toute personne, peuvent se transformer en véritable calvaire lorsque l’on ne voit pas bien !

C’est grâce à ces aides technologiques que les malvoyants sont en mesure de retrouver :

indépendance, autonomie, confort et bien être.

Réunions itinérantes.

Fort de ce constat, Alliance France organise des manifestations itinérantes sur l’ensemble du territoire afin de sensibiliser le grand public autour de ce handicap et offrir à ceux qui en souffrent, la possibilité de redevenir autonomes dans leur quotidien)

Informations : www.alliance-france.com