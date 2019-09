Défi voile 2009: handicapés et valides solidaires

Faire partager à des équipages composés de personnes handicapées et valides les plaisirs de la navigation en baie de Quiberon, c’est depuis quinze ans l’objectif du Défi voile Bretagne. L’édition 2009 de ce rallye nautique, qui se déroulera du 25 au 29mai, verra participer neuf bateaux habitables de treize mètres : deux venus d’Ille-et-Vilaine, quatre du Finistère, un du Morbihan, un de Charente-Maritime et un Suisse. Trois vedettes assureront la sécurité.

Ce rallye emmènera les équipages (composés de quatre handicapés et six valides) du Crouesty à Belle-Ile, puis à Etel, LaTrinité-sur-Mer et retour au Crouesty, soit cinq jours en mer pour se dépasser, se rencontrer, surtout vivre une inoubliable expérience de solidarité. «C’est le principe de base du défi voile, explique Laurence Bataille, directrice départementale adjointe de l’APF (*). Car dans un voilier qui n’est pas adapté, la personne handicapée est encore plus dépendante». Une façon aussi de démontrer que l’effort collectif qui opère sur mer est transposable sur terre en adaptant autant que possible l’environnement, à commencer par l’accessibilité des ports (pontons, sanitaires)…

Un travail de longue haleine auquel le lycée professionnel Émile-James d’Etel participe, en collaborant à la réalisation de la nacelle de transfert entre le bateau et le ponton… «Que l’on soit valide ou handicapé, tout devient possible dès lors qu’on y met les moyens techniques et humains. Il est possible de vivre ensemble avec nos différences», dit la responsable de l’APF. Mais le défi voile est aussi une belle bouffée d’air frais… En tenant la barre, ou choquant une écoute, la personne handicapée oublie ses soucis et change d’environnement: «C’est la liberté. On vit dans le bateau. On sort de notre quotidien. On s’évade», s’enthousiasme David, membre de l’équipage du voilier du Foyer Kerdonis de Vannes. (Source: Le Télégramme de Brest)

* Association des paralysés de France du Morbihan.