Défi RH présent sur tous les fronts de l’emploi

Depuis sa création en novembre 2006, Défi RH s’engage en faveur des “compétences au-delà du handicap”. A ce titre, le cabinet sera présent lors de différentes manifestations au cours de cette semaine majeure, l’objectif étant d’accueillir des candidats en situation de handicap pour les conseiller et les préparer aux entretiens de recrutement qu’ils pourraient avoir pendant la semaine pour l’emploi des Travailleurs Handicapés. Du 16 au 20 novembre, dans le cadre de la semaine de l’emploi des travailleurs handicapés, le cabinet de recrutement et de conseil organise ses journées “Portes Ouvertes” à Paris le 12 novembre et à Rennes le 16 novembre.

Voici les actions prévues sur le dernier trimestre 2009

• Portes Ouvertes Défi RH

– Le 12 novembre prochain, Défi RH Paris organisera une journée Portes Ouvertes en partenariat avec ParisJob.com. L’évènement se déroulera au sein de l’agence à Boulogne-Billancourt de 9h30 à 20h30. Défi RH Paris : 43 rue de Silly, 92100 Boulogne-Billancourt, 01 46 03 15 50

– Le 16 novembre prochain, Défi RH Rennes organisera une journée Portes Ouvertes en partenariat avec OuestJob.com. L’évènement se déroulera au sein de l’agence à Rennes de 9h30 à 19h. Défi RH Rennes : 1 square René Cassin, 35700 Rennes (bâtiment 1), 02 99 38 56 28

Défi RH sera également présent lors de la semaine pour l’emploi des travailleurs handicapés :

• Rencontres Handicafé

Lundi 16 novembre 2009 de 9h à 12h

Cercle National des Armées – Paris 08

Rencontre entre recruteurs et travailleurs handicapés

• Forum pour l’emploi des personnes handicapées

Mardi 17 novembre 2009 de 13h à 18h

Théâtre de Neuilly-sur-Seine (92)

• Forum Emploi Handicap

Mercredi 18 novembre 2009 de 9h30 à 18h

Halle Carpentier, place du Port au Prince – Paris 13

Plus de 140 entreprises, publiques ou privées, proposeront des offres d’emploi dans tous les secteurs d’activités

• Forum Emploi Handicap

Vendredi 20 novembre 2009 de 9h30 à 17h

Parc d’exposition de la Beaujoire – Nantes (44)