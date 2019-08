Défi Nature Sport Adapté : Rendez-vous en septembre dans l’Hérault

6e Défi Nature Sport Adapté : Du 17 au 19 septembre au Lac du Crès dans l’Hérault

La 6e édition du Défi Nature Sport Adapté aura lieu du 17 au 19 septembre 2019 au Lac du Crès dans l’Hérault (34).

Lors de cet événement sportif, des activités seront proposées à travers trois défis – découverte, santé et performance : course d’orientation, escalade, randonnée pédestre, sarbathlon, stand-up paddle et tir à l’arc. Des stands prévention santé seront également mis en place.

Le Défi a pour but de faire pratiquer des personnes en situation de handicap mental et/ou psychique et des personnes valides. La participation se fait par équipes de six sportifs accompagnés sur le site par un, deux ou trois accompagnateurs.

Cette manifestation est ouverte aux licenciés FFSA, compétitifs et non compétitifs, sans contre-indications médicales pour les disciplines proposées, et aux licenciés «autre pratiquant» pour les accompagnateurs. Les structures souhaitant licencier leurs sportifs doivent se rapprocher d’un club ou comité départemental FFSA proche de leur lieu d’implantation. La licence 2018/2019 est encore valable pour cet événement.

Inscription avant le 12 juillet. Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Jérémy Rabu

definature@ffsa.asso.fr ou téléphone au 07 82 74 47 56.