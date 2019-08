Défi Intégration: un défi humain, technique et sportif

En 2010, trois marins valides et trois marins handicapés s’élanceront à bord du Jolokia, bateau de 50 pieds open, spécialement adapté pour permettre aux équipiers handicapés d’assurer leur rôle à la manoeuvre. À bord de cette véritable plate-forme d’innovation pour l’accessibilité, l’équipage tentera d’établir le record océanique de l’Odyssée des Épices, 9000 milles entre l’île de Groix et l’île Maurice via le cap de Bonne-Espérance.

Bien au-delà du défi sportif, le Défi Intégration démontre que le handicap, bien intégré en amont des projets, constitue un réel levier de progrès qui pousse les équipes à adapter leurs modes de fonctionnement, à se mobiliser, à innover et à se dépasser.



Gregory a choisi de relever le défi !

L’Association le Défi Intégration a le plaisir de vous convier à la démonstration « cuisine épicée mauricienne » par Grégory Cuilleron, cuisinier vainqueur de l’émission Un dîner presque parfait diffusée sur M6, et les membres de l’équipage.

A l’image du Défi Intégration, ce jeune chef capable de surmonter son handicap, vous emmènera sur la route des épices pour un véritable défi gastronomique. Pimentée comme l’aventure du Jolokia, sa cuisine aux saveurs exotiques est à découvrir le 13 décembre de 12h à 13h.

Rendez-vous Hall 1, Allée E, Stand 59 sur le stand Cuisine à bord au Salon NAUTIC Paris – Porte de Versailles – Paris 75015