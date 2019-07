Défi Intégration : ” notre volonté a toujours été de vivre une aventure humaine “

Suite à l’article « Défi Intégration, les fauteuils restent à terre… », publié dans la rubrique « coup de gueule » du dernier numéro d’Handirect, voici le point de vue de l’équipage de Jolokia sur leur expédition océanique entre Lorient et l’île Maurice.

Qu’est-ce que le record détenu par le Défi Intégration ?

Le 8 septembre 2010, « la bande de bras cassés », un équipage composé de marins valides et handicapés s’est élancé sur un record océanique entre Lorient et l’île Maurice, à bord de Jolokia, un 50 pieds open. Il a rallié Port-Louis, en passant par le Cap de Bonne Espérance, le 15 novembre 2010, en 68 jours, 22 heures, 52 et 2 secondes. C’est le premier équipage mixte à détenir un record océanique à la voile (validé World Sailing Speed Record Council).

L’équipage était composé de deux quarts mixtes : le premier avec Justine Gaxotte, équipière valide, et David Viguier, équipier amputé fémoral, le second avec Olivier Brisse, équipier non-voyant, et Nicolas Meisel, équiper valide. A cela il faut ajouter le skipper Eric Bellion, hors quart, valide, et Chloé Henry-Biabaud, équipier média hors manœuvre, valide.

Pourquoi ce projet ?

Ce projet cherche à démontrer qu’il est possible d’intégrer des personnes handicapées dans une équipe, et notamment dans le milieu professionnel, tout en restant exigeant et performant.

En effet, soyons réalistes, une entreprise doit générer un chiffre d’affaires et vendre un produit pour perdurer. Elle n’a pas comme but premier l’intégration des personnes handicapées. Ce qu’elle cherche est avant tout la performance. Le handicap, tant qu’on n’y a pas été confronté, effraie. Par méconnaissance, bon nombre de décideurs se réfugient derrière des préjugés et hésitent avant de donner leur chance à des personnes en situation de handicap.

Nous avons donc souhaité monter une métaphore simple à destination des entreprises: le bateau symbolise l’entreprise, l’équipage mixte représente le personnel et le record est l’objectif à atteindre. Si, en partant de zéro, nous parvenions à atteindre l’objectif, alors la démonstration serait réussie.

En quoi le Défi Intégration est-il une réussite ?

Nous avons pleinement rempli notre objectif. Jolokia est arrivé à bon port. La complémentarité handicapés-valides a parfaitement fonctionné. Les deux quarts mixtes qui se sont relayés ont travaillé en parfaite intelligence. La sécurité a été maximale et en tant qu’amateurs nous sommes fiers d’avoir su conserver une moyenne de 7 nœuds, très honorable.

Notre principale victoire réside sans doute là : les difficultés auxquelles nous avons été confrontés pendant notre record ont été celles de n´importe quelle équipe progressant à travers les océans pendant plus de deux mois : préserver le bateau, se nourrir, se protéger du froid et de l´humidité, surmonter l´absence des proches, rester soudés, garder la tête froide en toutes circonstances et l´esprit tendu vers l´objectif. A ce compte-là il n´y avait plus de valides et d´handicapés.

Nous sommes le premier équipage mixte à détenir un record océanique enregistré au WSSRC. C’est véritablement un succès.

Le Défi réalisé prouve donc aux entreprises que l’intégration est possible et qu’il faut se donner les moyens d’y parvenir.

De plus, le record a été largement médiatisé, nous avons eu bon nombre d’articles dans la presse écrite, nationale et régionale, à la radio et à la télévision dont plusieurs 20 heures sur TF1. Notre projet s’est concrétisé grâce aux soutiens de grosses entreprises, elles-mêmes concernées par l’intégration des personnes handicapées dans leurs équipes.

Cela ne signifie pas que tout a été simple. Humainement l’expérience a été difficile. Deux membres de l’équipage, Laurent, co-initiateur du projet et Grégory, équipier handicapé, n’ont pas pu prendre le départ. Cela a été une grosse déception pour tout le monde.

Pourquoi deux équipiers handicapés ont-ils dû abandonner avant le départ ?

En mars 2010, soit deux ans et demi après le début du projet, Laurent nous a annoncé qu’il ne pourrait pas partir en septembre pour l’île Maurice. Cela a été un coup dur, mais il avait été clair depuis le début : il n’a jamais été sûr d’embarquer pour le record. Laurent aime la mer, mais pas forcément la navigation hauturière. Il a voulu tenter sa chance, s’est dit qu’il allait peut-être avoir un déclic mais pendant les entraînements, il se faisait mal. Laurent a tout donné. Avec lui, l’équipage y a cru jusqu’au bout. Son corps a définitivement tiré la sonnette d’alarme en développant un problème neurologique important. A contre cœur, Laurent a pris une décision douloureuse mais sage et responsable. Olivier Brisse, non voyant, rencontré un peu plus tôt, l’a remplacé à bord.

Gregory, quant à lui, a débarqué à peine un mois avant le départ. Il était physiquement très faible. Il avait subi une intervention dermatologique lourde et souffrait de gros problèmes d’infections urinaires, dues à son handicap. Pour traiter ces infections, le médecin de l’équipage, Antoine Grau, avait mis en place, en accord avec Gregory, un protocole indispensable à son embarquement sur le record. Ils travaillaient ensemble depuis bientôt deux ans. Or à quelques semaines du départ, Grégory a décidé d’aller demander un autre avis et a arrêté son traitement. Pour des raisons évidentes de sécurité, il était inenvisageable de l’embarquer deux mois en pleine mer, sans qu’il ait réglé ses problèmes. Ce fut un coup dur pour l’ensemble des équipiers car nous avions tous beaucoup investi pour avoir Grégory à bord. Nous lui avions appris la voile, et le bateau avait été entièrement adapté pour qu’il soit autonome à bord.

A trois semaines du départ, il a été impossible de remplacer Gregory par un autre équipier handicapé. Alors, pour conserver la parité que nous avions souhaitée depuis le départ, nous avons formé deux quarts composés d’un équipier valide et d’un équipier handicapé et Eric, le skipper, s’est mis hors quart. Il a fait la stratégie et se tenait à la disposition des quarts pour les aider. Pour Chloé, pas de changement car de toute façon, en tant qu’équipier média, elle ne participait pas aux manœuvres.

Est-ce que la performance a pris le pas sur les possibilités des équipiers handicapés ?

Gregory et Laurent sont allés au bout de leurs forces. Ils se sont engagés sur ce projet en connaissant parfaitement l’objectif : le record entre Lorient et l’île Maurice. Ce sont des adultes de 37 et 41 ans, en pleine possession de leurs moyens intellectuels. Personne ne les a forcés à se joindre au projet. Ce serait les déresponsabiliser et ne pas les respecter que de dire qu’on les a « poussés ». Ils ont donné tout ce qu’ils ont pu pour essayer de réaliser leur rêve. Bien des personnes valides n’auraient pas même tenté l’aventure.

En mer on ne triche pas, on ne ment pas. Car la punition vient vite. Pour de tels projets, il faut faire de grands sacrifices : sur le temps personnel, sur la famille, le travail, sa santé aussi. Ce sont des choix d’adultes, et ils les avaient faits en connaissance de cause.

Quand ils voient le bateau à quai, très souvent les gens nous demandent : ” Ah c’est bien ce que vous faites avec les handicapés! Vous en prenez combien à bord?”. Nous leur expliquons alors que nous ne “prenons” aucune personne handicapée. Il n’y a pas les « organisateurs valides » d’un côté et les handicapés de l’autre. Nous sommes une équipe, et nous avons travaillé tous ensemble pour un objectif commun. Tout le monde a apporté sa pierre à l’édifice, handicapé comme valide.

Et puis, dans un projet de cette ampleur, il y a ceux qui partent et ceux qui travaillent à terre. Un équipier qui n’embarque pas ne se retrouve évidemment pas hors de l’aventure, il continue à participer au succès du projet de la même façon que ceux qui y travaillent dans l’ombre. En mer comme en entreprise, la performance concrétise les efforts de tous, une victoire sur l’eau est une affaire d’équipe, et personne n’est oublié à la fin.

Les équipiers handicapés ne peuvent pas tout faire comme les équipiers valides ?

Cela va de soi. Néanmoins chacun, valide ou handicapé, y a apporté sa compétence propre. À bord de Jolokia, il n’a jamais été question que les équipiers handicapés fassent tout comme les équipiers valides. Cela aurait été absurde. Parce que construire une équipe, c’est avant tout connaître les forces et les faiblesses de chacun pour faire grandir le groupe et atteindre l’objectif global. Finalement, il n’y avait qu’une seule obligation : que chacun participe à la bonne marche de l’équipe, selon ses moyens.

Forcément, ça na pas été simple. Il nous a fallu trois ans de préparation pour créer l’harmonie que nous avons réussi à maintenir pendant ces 68 jours en mer. Nous avons été entraînés par Pierre Meisel, Brevet d’Etat de voile, afin d’optimiser nos compétences. Et nous avons tout pris en compte : les déplacements limités, la cécité, mais nous ne nous sommes pas bornés au handicap physique. Nous avons également étudié l’endurance des uns, le mal de mer des autres… Valides et handicapés, nous avions tous besoin de certaines adaptations, de certains exercices pour être au maximum de nos capacités.

Est-ce que la compétition a pris le pas sur l’aventure humaine ?

Notre volonté a toujours été de vivre une aventure humaine en faisant la promotion de l’intégration dans l’entreprise. L’objectif est très clair depuis le départ : un record entre Lorient et l’île Maurice sur un bateau de course le plus rapidement possible. Tous les membres de l’équipage savaient pourquoi ils signaient. Nous n’avons nullement changé de philosophie en cours de route. Le record approchant, nous avons simplement intensifié le rythme des entraînements pour atteindre l’objectif fixé trois ans auparavant. La mer est exigeante, elle ne pardonne pas l’approximation. Pour des raisons de sécurité, bien plus que pour la performance, nous devions être prêts. Passer deux mois en mer sans escale n’est pas donné à tout le monde, que l’on soit valide ou handicapé. Il faut être à la hauteur. Nous avons exploité notre potentiel au maximum. Nous avons tout donné. Mais jamais nous n’avons même effleuré les exigences d’un équipage de course professionnel. Il y a un monde entre eux et nous et Jolokia n’est pas un bateau de course ultime. C’est un bateau de course croisière.

Gregory et Laurent ont abandonné. Cela veut-il dire que les personnes en fauteuils ne peuvent pas vivre de telles aventures extrêmes ?

Le handicap médullaire est un handicap lourd et très difficile à gérer en mer. Notamment sur de telles traversées océaniques et sur un bateau comme Jolokia. Notre aventure était extrême. Mais il ne faut pas catégoriser.

Denis Hugues, paraplégique, a fait deux fois la minitransat, une course bien plus exigeante que le Défi Intégration. Nous avons également rencontré un Sud Africain paraplégique d’une trentaine d’année, Bruno, qui vit en Indonésie sur son bateau non adapté. Il navigue en solitaire sur toutes les mers du monde et skippe des grands yachts pour remplir la caisse de bord. Il y a d’autres exemples. Ils sont peu nombreux, mais ils existent.

Il faut donc savoir faire la part des choses entre la personne et le handicap.

Pour conclure ?

Tous à bord, nous luttons contre l´esprit de ghetto et de ségrégation. Et en matière de handicap comme ailleurs, l´enfer reste pavé de bonnes intentions, qui aboutissent bien souvent à une désocialisation de la personne prise en charge par la collectivité.

Ce Défi est un peu pionnier en termes d’intégration. Notre démarche doit s’enrichir de nouvelles expériences, d’autres vécus, d’autres énergies. Tout est à faire. Nous invitons tous ceux qui le souhaitent à venir nous rencontrer et débattre constructivement avec nous. Nous n’avons rien à cacher : ni les succès, ni les échecs. C’est justement ce qui lui donne toute sa richesse.

Dans cet esprit, deux livres sont disponibles. Tout d’abord Libertalia, le récit de Gérard Janichon et Défi intégration, l’album photo de Nathalie Tufkenjian et Chloé Henry-Biabaud. Enfin, le film Jolokia, Odyssée d’une bande de bras cassés de Chloé Henry-Biabaud.

L’équipe du Défi Intégration

www.défi-intégration.com