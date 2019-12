L’équipage du Défi Intégration, composé de trois marins valides, deux marins handicapés et d’une reporter, est prêt de toucher au but. Parti le 8 septembre de Lorient, le Jolokia devrait rentrer dans le chenal de Port Louis à L’Ile Maurice, en début de semaine prochaine. Leur but : montrer qu’il est possible, notamment dans les entreprises, d’intégrer les personnes handicapées dans les équipes, en ne cédant rien à l’exigence et à la performance.