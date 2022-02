Défendre l’inclusion : un grand événement esport au Stade de France

Ecouter article Ecouter article

Du 4 au 6 mars 2022, l’association « Battle4 » organise son premier événement esport avec la présence de nombreux steamers et influenceurs. Son but est de défendre l’inclusion mais également de récolter des fonds pour des associations comme Handicap International et Apart.

L’association « Battle4 » propose du 4 au 6 mars 2022 son premier événement esport caritatif au Stade De France, avec la participation de nombreux streamers et influenceurs. L’événement débutera le vendredi 4 mars à 18 h pour se terminer dimanche 6 mars au soir. Plus de 50 influenceurs sur place et 70 autres à distance sont attendus pour ce gaming solidaire dans le but de défendre l’inclusion. Un grand nombre d’intervenants ont répondu présent. Parmi eux, Bob Lennon, Gob GG, Théo BaBar ou encore Dimitri Jozwicki. Durant ce week-end, de nombreuses animations sont prévues : activités sportives et immersives, tournois esport, un spectacle humoristique avec Arthus, mais aussi un concert pour clôturer le week-end. Ce grand rendez-vous se déroulera avec du public mais en jauge limitée. Une billetterie est disponible en ligne.

Sensibiliser à l’inclusion comme objectif

Ce grand événement qui aura lieu dans le but de défendre l’inclusion se fera au profit des associations Handicap International et Apart, Aide à l’insertion sociale et professionnelle pour les jeunes de la Seine-St-Denis. À travers « Battle4 », Handicap International souhaite sensibiliser les acteurs du gaming aux valeurs de l’inclusion et de la solidarité internationale. Les dons collectés au profit de l’association permettront de continuer à agir aux côtés des personnes handicapées et des populations vulnérables. Dans le but de continuer à améliorer leurs conditions de vie et rendre le monde plus inclusif et solidaire. L’événement permettra également à l’association Apart de développer ses actions autour de la solidarité internationale afin de venir en aide aux plus démunis et de contribuer aux perspectives d’avenir des jeunes de la Seine-Saint-Denis.

Un événement fait pour durer

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce grand événement à des ambitions et de belles perspectives d’avenir. Xavier du Crest, Directeur France de Handicap International, nous le confirme : « Nous espérons que Battle4 deviendra le nouveau grand rendez-vous de gaming qui se développera en étant toujours plus inclusif ». Ses ambitions sont d’autant plus élevées que, pour lui, le jeu vidéo est une vertu pour les personnes en situation de handicap : « L’inclusion par le jeu vidéo est une opportunité pour les personnes handicapées, cela leur permet de rompre l’isolement, de créer du lien mais aussi de gagner en confiance. Handicap International a d’ailleurs de beaux partenariats comme celui avec LDLC OL. De quoi continuer à défendre l’inclusion pendant encore de belles années.

Pour accéder à la billetterie de l’évènement rendez-vous ici :

· La page d’accueil du stade de France : https://www.stadefrance.com/fr

· Le compte Twitter de Battle4 où toutes les informations seront publiées : https://twitter.com/ Battle4Event

