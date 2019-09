A l’UNESCO le 3 décembre 2009

En 2007, les Défis de Civilisations s’étaient réunis pour envisager le handicapcomme un enjeu de civilisation, interrogeant le passé pour lui ajouter des résonnances et des correspondances contemporaines. En 2009, toujours à l’occasion de cette « Journée internationale des personnes handicapées » du 3 décembre, l’enquête se poursuit dans ce passé commun qui nous a façonnés, qui a forgé nos mentalités, nos comportements, nos lois et nos images.

Comment « DÉCRYPTER LA DIFFÉRENCE » ?

Ce questionnement collectif rassure parfois, surprend souvent mais ne déroute jamais. Il offre à notre présent une occasion de s’interroger au plus intime et doit aider à construire un avenir au sein duquel il faudra réintroduire un soupçon d’humanité et de diversités…

PROGRAMME



8h : accueil du public

9h – 9h15 : introduction du colloque : Ryadh Sallem, Président de CQFD, Elisabeth DELORME, Déléguée au mécénat et aux partenariats d’EDF

9h15 : MODULE « ACCUEILLIR »

1 – Accueillir une personne handicapée : une démarche individuelle et politique, hier, aujourd’hui et demain… Marie-Annick Maspoli : Médecin pédiatre, directeur médical du Centre d’Action Médico-Sociale Précoce de Centre hospitalier de Versailles.

2 – Normal, anormal : accueillir un enfant différent dans l’Antiquité Véronique Dasen : Professeure associée en archéologie classique au département des Sciences de l’Antiquité de l’Université de Fribourg.

3 – Je est un autre : la trisomie 21 en Grèce et à Rome Philippe Charlier : Assistant Hospitalo-Universitaire, Service de Médecine Légale et d’Anatomie/Cytologie Pathologiques – Pavillon Vésale Hôpital Universitaire Raymond Poincaré (AP-HP, UVSQ), Garches.

4 – Louis Braille : de l’humanité d’un individu à la découverte de l’univers Bachir Keroumi : Economiste, chercheur et écrivain.

11h00 : MODULE « REPARER »

5 – Amputer à la fin du Moyen-Age : une opération barbare ? Patrices Georges : Archéo-anthropologue à l’Inrap, UMR 5199 PACEA, membre de la Forensic Antrhropology Society of Europe.

6 – La prothèse : du palliatif à la plue-value, de l’Antiquité à la Renaissance Valérie Delattre : Archéo-anthropologue à l’Inrap, UMR 5594 ArteHis.

7 – Handicap et robotique : Bertrand Tondu : Professeur INSA de Toulouse, Responsable du groupe Systèmes Dynamiques – Membre du groupe Systèmes Dynamiques.

8 – Robots Peintres pour personnes handicapées : Comment la robotique peut aider à compenser un handicap ? (démonstration à l’appui) Vincent Thiberville : Elève ingénieur ESIEE, 1er prix du concours général des lycéens en génie électronique, projet Handibot.

Discussion

12h – 14h : déjeuner libre et point vente ouvrages

14h : MODULE « REPRESENTER »

9 – Les représentations sculptées romanes de l’amputation. Claude de Mecquenem : Archéologue du bâti, Inrap, UMR 8584, CERL, Nouvelle gallia Judicaïa, CNRS, EPHE.

10 – Quand certains peintres nous invitent à un retournement. Jacques-Henri Stiker : Directeur de recherches au laboratoire Identités, cultures, territoires, Université Denis-Diderot, Paris VII, Président de ALTER.

11 – Regards d’une cinéaste concernée. Diane Maroger : Cinéaste, diplômée de la FEMIS, productrice du festival « Retour d’image ».

12 – Quelle image peut véhiculer la presse ? Anne Voileau : Journaliste, créatrice de la revue « ETRE Handicap Information » et de la radio VIVRE FM.

Discussion

16h : MODULE « DEFENDRE »

13 – Les associations de personnes handicapées : historique d’une représentation sociétale Eric Molinié : Conseiller Affaires économiques et handicap, Cabinet du Président de EDF.

14 – Défendre en général ! Marianne Geoffroy-Bleitrach : Avocate au barreau de Béthune, spécialiste du droit des personnes handicapées.

15 – Une communauté de destins: Luc Royet : Directeur de la Maison d’accueil spécialisée Clément Wurtz (Paris).

16 – L’accession au vote des personnes en situation de handicap: Jacques Miffre : Ancien chef de service au foyer de Saissac / chef de service

à l’institut médico éducatif de Limoux.

Discussion

17h45 : clôture du colloque : Jean-Paul JACOB, Président de l’Inrap (Institut national de recherches archéologiques préventives) Francis CHARHON, Directeur Général de la Fondation de France, Président du Centre Français des Fondations

