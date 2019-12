Découvrir les transports publics pour 1 euro

La 3e Journée du transport public se tiendra le mercredi 16 septembre 2009, en ouverture de la Semaine européenne de la mobilité.

Cet événement vise à promouvoir les avantages des transports publics et à susciter des changements de comportement pérennes en faveur de la mobilité durable : se déplacer en bus, tramway, métro, car, train régional… et associer les modes de transport public au vélo, à la marche, et pourquoi pas à la voiture avec le covoiturage ou les parkings-relais. Opter pour des modes de transport durables, c’est réduire ses émissions de gaz à effet de serre tout en diminuant son budget transport. Il est aujourd’hui essentiel de sensibiliser l’ensemble des citoyens à ces enjeux et de susciter un changement d’habitudes.

Joël Lebreton, nouveau Président du GIE Objectif transport public GART-UTP, commente : « Le transport public innove, entre autre en matière d’accessibilité, pour un mieux-être des générations futures. La mobilité durable doit aujourd’hui faire partie de notre quotidien. La Journée du transport public est l’événement majeur pour éveiller la conscience du public sur ces enjeux.» Pour inciter le public à expérimenter les transports collectifs, les réseaux proposeront un tarif attractif : des offres inférieures ou égales à 1 euro pour voyager sur une journée, un trajet, un aller-retour…