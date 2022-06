Découvrir le handisport : Une semaine Olympique et Paralympique à Lyon

Ecouter article Ecouter article

Du 22 juin au 26 juin 2022, le Comité Départemental Olympique et Sportif Rhône-Métropole (CDOS) de Lyon et celui de l’Ain organiseront une « Semaine Olympique et Paralympique » au Grand Parc de Miribel Jonage afin de faire découvrir le handisport au plus grand nombre. Tout ce qu’il faut savoir sur cet événement.

Faire découvrir le handisport et ses nombreuses déclinaisons tout en encourageant la pratique sportive, quelle qu’elle soit : Tel est l’objectif de la « Semaine Olympique et Paralympique » qui sera organisée du mercredi 22 juin au dimanche 26 juin 2022 au Grand Parc de Miribel Jonage.

Mis en place par les CDOS Rhône-Métropole de Lyon et de l’Ain, en partenariat avec le SEGAPAL (syndicat propriétaire du Grand Parc Miribel Jonage), cet événement reposera sur six journées d’animations gratuites et ouvertes à tous. Un « Village des villes du Grand Parc » sera également installé pour présenter au public les associations sportives et culturelles qui propose des activités au niveau local tout au long de l’année.

Au programme : des démonstrations, des ateliers, ainsi que des conférences et des temps d’échanges avec des sportifs et des responsables de clubs… Mais aussi des initiations variées sur une trentaine de disciplines pour permettre à chacun de trouver le sport qui lui plaît parmi tout le panel offert, tant par le handisport (handicap physique ou sensoriel) que par le sport adapté (handicap psychique ou intellectuel).

Découvrez ici le détail du programme

Mercredi 22 Juin : ouverture au public de 10H à 19H00

10H00 à 19H00 : Journée multisports, Jeux Anciens, Loisirs, ateliers pour découvrir le handisport, activités proposées par les partenaires (Conférences, ateliers sportifs et culturels…).

13H30 : Inauguration de la SOP 22 avec démonstrations SDMIS et Pockemon Crew.

Jeudi 23 Juin : ouverture au public de 10H à 22H00

10H00 à 19H00 : Thématique « Sport Santé », Journée multisports, Jeux Anciens, Loisirs, Handisport, activités proposées par les partenaires (Conférences, ateliers sportifs et culturels…).

Vendredi 24 Juin : ouverture au public de 10H à 23H00

10H00 à 19H00 : Journée multisports, Jeux Anciens, Loisirs, Handisport, activités proposées par les partenaires (Conférences, ateliers sportifs et culturels…).

20H00 à 23H00 : Diffusion de la Finale de rugby du TOP 14 au restaurant Olympique.

Samedi 25 Juin : ouverture au public de 10H00 à 22H00

10H00 à 19H00 : Journée multisports, Jeux Anciens, Loisirs, ateliers pour découvrir le handisport, activités proposées par les partenaires (ateliers sportifs et culturels…).

11H00 : Démonstration Aviron ski nautique.

12H00 : Inauguration de la Forêt Olympique.

18H00 : Soirée remise des récompenses aux athlètes et bénévoles

Durant la journée : Animation des écoles de Musique

Dimanche 26 Juin : ouverture au public de 10H00 à 17H00

10H00 à 17H00 : Journée multisports, Jeux Anciens, Loisirs, Handisport, activités proposées par nos partenaires (ateliers sportifs et culturels…).

17H00 : Clôture de la semaine Olympique.

Infos pratiques – Découvrir le handisport à l’occasion de la Semaine Olympique et Paralympique de Miribel Jonage

Du mercredi 22 juin au dimanche 26 juin, à partir de 10h.

Événement gratuit ouvert à tous, sans inscription préalable.

Parking PMR.

Restaurant accessible sur place.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : http://olympiquerhonemetropoledelyon.com/