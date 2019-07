Découvrir la domotique d’aujourd’hui

Sécurité, assistance à l’autonomie, réduction des consommations d’énergie, communication, multimédia… La domotique offre aujourd’hui des réponses à ces enjeux de société pour améliorer la sécurité et le confort de chacun. Organisées du 18 au 28 novembre 2010, partout en France, les journées de la domotique ont pour ambition de faire découvrir les solutions proposées par ces technologies, afin que celles-ci bénéficient au plus grand nombre et qu’elle ne soit plus perçue comme un outil futuriste. Déclinées autour d’un événement à Paris et d’animations en régions, les journées de la domotique se tiendront du 18 au 28 novembre pour sensibiliser le grand public à ce qu’est vraiment la domotique.

La domotique aujourd’hui ne signifie pas faire son café avec son grille-pain ou fermer ses volets depuis son canapé. Mais elle offre de véritables bénéfices en termes de sécurité des biens et des personnes, d’assistance à l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, de consommation raisonnée de notre énergie ou encore d’optimisation des systèmes de communication dans le logement.

Avec la domotique, la filière électricité apporte au grand public de multiples innovations au bénéfice de l’amélioration du quotidien, quels que soient les besoins. Parce que la domotique propose des solutions évolutives, elle s’installe durablement dans l’habitat pour accompagner leurs utilisateurs tout au long de leur vie, selon leurs attentes du moment.

Expérimenter les solutions proposées par la domotique sur toute la France

Les jeudi 18, vendredi 19 et samedi 20 novembre 2010, place de la Défense à Paris, un espace aménagé illustrera les 3 grandes thématiques liées à la domotique : “sécurité et assistance à l’autonomie”, “économie et performance énergétique” et enfin “communication et multimédia”.

A travers un parcours pédagogique et interactif, le visiteur pourra découvrir, en immersion, les bénéfices qu’offre la domotique sur ces trois thématiques.

Du samedi 20 au dimanche 28 novembre, dans toute la France, les personnes qui le souhaitent pourront, avec des professionnels domotique de la région, visiter une maison équipée et ainsi expérimenter et identifier concrètement les bénéfices apportés par les solutions installées.

