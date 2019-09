Découvrir et pratiquer un sport en famille

Un dimanche entier, le 12 septembre, pour inciter petits et grands à découvrir et pratiquer un sport, tel est l’objectif du Département du Rhône avec la manifestation Sport en Fête, organisée en partenariat avec le Comité Départemental Olympique et Sportif et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale. Cette journée en plein air au domaine de Lacroix-Laval, fait suite à la réussite des précédentes éditions qui ont accueilli chacune plus de 30 000 personnes. Dans les prairies de Belle-Etoile au Domaine départemental de Lacroix-Laval, plus de 50 comités et clubs sportifs, accueilleront les visiteurs de tout âge, venus tester les activités sous le contrôle d’éducateurs sportifs, assister à des démonstrations réalisées, pour certaines, par des athlètes de haut niveau et voir toutes les possibilités d’accueil dans les clubs et structures sportives du Rhône.

La prévention de la santé – dont la compétence relève du Départementpassant aussi par le sport, des animations seront aussi axées sur la forme et le bien-être avec le service Santé Publique et PMI du Département et le Bus Info Santé présent durant toute cette journée de fête. Chaque famille pourra ainsi être conseillée et orientée afin de choisir les lieux de pratique et le sport le plus adapté pour ses enfants ou elle-même. Le Département propose également une information sur les 3000 km de Sentiers du Rhône qu’il protège et équipe et sur son Plan Vélo dont les boucles cyclotouristiques sont une illustration.

De nouvelles disciplines

Sport en fête 2010 affiche toujours des disciplines traditionnelles et très courues, telles le rugby, le football, le volley, le judo la boxe, le tir à l’arc, animations aéromodélisme, la course d’orientation, le golf, le canoë, le beach volley, l’escrime, le baseball, l’OL Tour… Prennent place également quelques sports récents comme le bowling, le speed minton, une discipline qui s’inspire du squash, du badminton et du tennis et la danse de salon.

Pour cette édition 2010, de nouvelles disciplines comme le sport automobile ou le tir sportif seront proposées au public. Les sections de Charbonnières-Marcy l’Etoile des Jeunes sapeurs-pompiers (JSP :

associations de jeunes de 10 à 18 ans) effectueront des démonstrations du parcours sportif des sapeurs pompiers et le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Rhône (SDIS) accueillera le public souhaitant se renseigner sur le métier de sapeur-pompier ou sur les sections de jeunes.

Toutes les animations sont gratuites et réalisées directement par les clubs de sport, les comités départementaux, les associations et leurs bénévoles.

Dimanche 12 septembre de 9 h à 18 h

Domaine départemental de Lacroix-Laval

Accès par Marcy l’Etoile- Entrée « Prés de l’Etoile »

Renseignements : 04.72.61.76.28. et www.rhone.fr

Sport en fête

Le Comité Départemental Olympique et Sportif du Rhône se positionne en tant que Structure fédérative des comités départementaux. Aujourd’hui 73 d’entre eux travaillent avec nous, pour porter vers le haut le sport rhodanien avec prés de 500 000 licenciés, des centaines de bénévoles qui animent 5000 clubs sportifs.

Le Comité Départemental Olympique et Sportif du Rhône est un des acteurs principaux de sport en fête, du 12 septembre 2010, en apportant son soutien logistique à l’équipe Départementale.

Cette participation s’inscrit dans la lignée de ses missions :

· Contribuer à la défense et au développement de la pratique sportive au niveau départementale à l’aide d’un encadrement qualifié et efficace.

· Représenter le sport départemental auprès des institutions et du public amateur.

· Sauvegarder et développer les valeurs et l’esprit olympique que sont l’esprit d’équipe, le respect, la persévérance, la rigueur, la responsabilité, la confiance, l’espoir au public amateur du sport.

· Le CDOS du Rhône représente le sport dans son ensemble, toutes disciplines confondues.

Partager une même PASSION, savoir « bien vivre » ensemble, se fidéliser, et S’INVESTIR dans des projets connus et décidés en commun afin de les faire aboutir, sont une de nos lignes de conduite.

57 stands des comités départementaux du Rhône vous attendent pour vous offrir gratuitement :

· La découverte de diverses activités sportives à travers des jeux, des quizz,…

· Des initiations,…

· Des animations pour toute la famille

· Des démonstrations

Vous trouverez au cours de cette journée des renseignements sur la pratique du sport dans le Rhône dans une ambiance conviviale.

Des animateurs qualifiés encadreront bon nombre des activités gratuites sur le site tout au long de cette journée.

Les disciplines présentes :

AERODOMODELISME – AIKIDO – ATHLETISME – AVIRON – BADMINTON – BASEBALL – BASKET BALL – BOULE LYONNAISE – BOWLING – BOXE ANGLAISE – CANOE KAYAK – CLUBS ALPINS FRANÇAIS – CLUBS OMNISPORTS – COURSE D’ORIENTATION – CYCLISME – CYCLOTOURISME – DANSE – ECHECS – E.P.G.V – ESCRIME – FOOTBALL – FULL CONTACT – GOLF – GYMNASTIQUE – HANDBALL – HANDISPORT – HALTEROPHILIE – JUDO – HOCKEY SUR GAZON – KARATE – LUTTE – MONTAGNE ESCALADE – NATATION – OMS – RANDONNEE PEDESTRE – ROLLER SKATING – RUGBY A XIII – RUGBY XV – SAVATE BOXE FRANCAISE – SKI – SPELEOLOGIE – SPORT ADAPTE – SPORT MECANIQUE – TENNIS – TENNIS DE TABLE – TIR A L’ARC – TIR SPORTIF – TRIATHLON – VOL LIBRE – VOLLEY BALL – C.D.C.U – F.F.M.J.S – F.S.C.F – F.F.S.E – UGSEL – UNSS – USEP.