Découvrez les lauréats du Concours SFR Jeunes Talents Entrepreneurs Sociaux 2013

Dans le cadre de la 3e édition de ce concours, SFR a récompensé huit créateurs d’entreprise fin mars. Objectif : promouvoir l’entrepreneuriat social en soutenant une nouvelle fois des porteurs de projets ayant pour objectif de répondre à une problématique sociétale ou environnementale. Les huit lauréats bénéficieront d’un accompagnement sur mesure durant un an pour concrétiser leur projet d’entrepreneuriat dans leur phase de lancement.

Ouvert en janvier 2013, l’appel à projets a permis de recueillir 117 candidatures. Après une présélection régionale, 18 projets ont émergé, se distinguant par leur qualité et la diversité des champs d’intervention (entraide-lien social, emploi-insertion, accessibilité, éducation-égalité des chances, lutte contre la pauvreté, environnement).

Un jury d’experts et de professionnels a désigné les huit lauréats du concours parmi les 18 finalistes :

Chez Constant & Zoé

Porteur : Sarah Da Silva Gomes

Faciliter le quotidien des personnes à mobilité réduite ainsi que celui de leur entourage, en créant et commercialisant des vêtements adaptés, pratiques, confortables et à la mode.

Habit’âge

Porteur : Vanessa Chapeau

Proposer à des personnes âgées des logements en location à loyer modéré au cœur des bourgs, afin de favoriser leur intégration et leur permettre d’acquérir une plus grande autonomie.

La Maison des Bibie’s

Porteur : Christelle Tourres

Création d’une micro-crèche écologique et trilingue ouverte aux familles ayant de grandes difficultés à trouver un mode d’accueil aux horaires atypiques.

Pacha Mamas

Porteur : Perrine Musset

Service de restauration rapide employant des femmes issues de l’immigration et passionnées de cuisine dans les quartiers défavorisés pour valoriser et révéler leurs talents culinaires et favoriser leur intégration sociale et économique.

Projet Singa

Porteur : Nathanaël Molle

Faciliter l’intégration des réfugiés et immigrés en soutenant leur projet de création d’entreprise (accompagnement et financement via Crowdfunding d’entrepreneurs réfugiés).

Pulse&Pulpe

Porteur : Jonathan Charier

Création de produits ergonomiques et esthétiques qui s’adaptent directement aux besoins des personnes porteuses de handicap ou ayant des besoins spécifiques.

Soul Custom

Porteur : Anthony Charuel

Customisation et design de meubles et de matériaux recyclés par du personnel en insertion socio-professionnelle.

Upil-Social-Venture

Porteur : Lena Geitner

Structure d’accompagnement pour les étudiants et jeunes diplômés qui veulent devenir entrepreneurs sociaux.