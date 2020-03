Découvrez les 14 lauréats du Recueil de belles pratiques et de bons usages en matière d’accessibilité de la Cité

Le ministère du Développement durable publie :

– les noms des 14 lauréats du “Recueil de belles pratiques et de bons usages en matière d’accessibilité de la Cité” : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-laureats-2012-du-recueil-de.html

– et un “Florilège de belles pratiques et de bons usages” : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-florilege-de-belles-pratiques.html

Des exemples à suivre pour tous les acteurs de l’accessibilité.

Pour les personnes à mobilité réduite (PMR), les déplacements quotidiens peuvent être semés d’embûches : les marches à l’entrée d’une boulangerie, d’une bibliothèque, d’un restaurant, un trottoir trop étroit ou encore un ascenseur en panne…, ces détails anodins pour une personne valide sont autant d’obstacles infranchissables qui peuvent conduire à un isolement des PMR.

L’appel à projets “Recueil de réalisations exemplaires en matière d’accessibilité”, lancé en avril 2011 par le ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, vise à valoriser les actions concrètes qui améliorent l’accessibilité des transports, de la voirie, du logement et des établissements recevant du public.

14 réalisations publiques et privées – sur 220 dossiers déposés – ont été retenues par un jury national et sont désormais incluses dans un florilège de bonnes pratiques permettant une large diffusion auprès de la communauté des acteurs de l’accessibilité.

Les dossiers ont été examinés au vu de six critères essentiels : la qualité d’usage, la qualité urbanistique, esthétique et l’innovation, la sécurité, la qualité environnementale, la gouvernance et la concertation, l’économie générale de la réalisation.

Retrouvez les réalisations des lauréats 2012 du recueil de belles pratiques et de bons usages en matière d’accessibilité à l’adresse suivante, notamment présentées à travers des fiches : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-laureats-2012-du-recueil-de.html

Les 14 lauréats 2012 et leurs réalisations exemplaires en matière d’accessibilité

Établissements recevant du public :

Mairie de Villebois-Lavalette (16) : mise en accessibilité du bâtiment et de l’école primaire attenante.

Construction d’une auberge de jeunesse entièrement accessible à tous les jeunes voyageurs handicapés à Dunkerque (59) ;

Bibliothèque de l’INSA de Lyon (69) : tous les handicaps ont été appréhendés de manière détaillée, des accès physiques au bâtiment jusqu’à la recherche documentaire. La signalétique est un élément phare du projet afin de favoriser compréhension, visibilité et lisibilité pour tous ;

Parc national de la Vanoise (73) : le « refuge-Porte plan du lac », a été aménagé pour permettre à tous d’accéder et séjourner dans un cadre exceptionnel.

Logement :

L’office public de l’habitat du Saint-Quentinois (02) : adaptation des logements existants au profit des personnes en perte d’autonomie et du maintien dans leur cadre de vie.

Alter Domus – Hérouville Saint-Clair (14) : dans une volonté de mixité des résidents, création de logements adaptés aux personnes handicapées au cœur d’un complexe d’habitation neuf.

Gîtes « les Salicornes » à Dragey-Ronthon (50) : des gîtes qui ont su allier esthétisme et qualité d’usage pour tous.

Voirie :

Bois de Penfoulic à Fouesnant (29) : création et aménagement d’un sentier de 650 mètres dans le bois de Penfoulic, accessible à tout handicap et entretenu par des travailleurs handicapés ;

Aménagement de l’ascenseur urbain de St-Lô (50) : lien indispensable cet ascenseur permet en toute sécurité de relier la ville haute et la ville basse. Il répond notamment aux besoins des personnes handicapées physiques et visuelles et a donné lieu à une opération de requalification de la voirie au profit de tous les publics.

Création d’un jardin sensoriel à Haussimont (51) : prise en compte de tous les handicaps par les matériaux des cheminements (largeurs, les pentes), les mobiliers urbains (bancs, tables, panneaux d’informations détectables pour les personnes malvoyantes) et les nouvelles technologies (bornes sonores et visuelles avec renvoi des messages sur téléphones mobiles sont possibles à l’attention des personnes sourdes et aveugles).

Sommières-du-Clain (86) : première commune du département de la Vienne à avoir adopté son plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE) et à avoir réalisé les travaux de sécurisation des déplacements de ses habitants tout en favorisant le lien social.

Transports :