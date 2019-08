Découvrez le programme du défistival (16 et 17 septembre)

La 9ème édition du Défi stival, fête de la mixité et de la diversité, est placée sous le signe de l’année internationale des forêts, de l’année européenne du volontariat et du bénévolat et de l’année française des Outre-Mer, qui rythmeront les activités et manifestations des deux journées. Par ailleurs, les 40 ans de la Fédération Française du Sport Adapté seront célébrés.

Vendredi 16 septembre 2011 10 h – 20 heures

10 heures ouverture au public

en présence de Monique Pelletier, ancien ministre et présidente du CNH (Comité National du Handicap)

11H – 12h 30 débat décollant

sur scène autour des 40 ans du Sport Adapté en France et de lʼannée du Bénévolat et du Volontariat, avec des experts de l’engagement associatif et des responsables sportifs.

19 h 30 concert hommage à Joe Lee Wilson

14h – 16h Scène des Talents

Au fil de la journée

Le village et ses quartiers, avec des stands informatifs et des animations sportives et artistiques

Un quartier repos et restauration.

Les Dialogues en Humanité pour continuer à débattre ensemble

Les rencontres avec les Ambassadeurs du Sport

Samedi 16 septembre 2011 10 h – 21 heures

10 heures ouverture du village

14h – 16 h 30 concert des Free Sons

11H – 12h 30 débat décollant sur scène autour de lʼannée internationale des forêts et de l’année française des Outre-Mer, avec des responsables de l’environnement et des représentants d’associations.

13 heures cérémonie publique et solennelle devant le mur de la Paix en hommage aux Victimes d’Attentat du monde entier et allocution sur scène d’un représentant de l’AFVT.

16h 30 Allocutions officielles sur scène pour lancer la Parade

17 heures Parade autour de la Tour Eiffel

Départ et retour Place Joffre : 60 groupes et 6 chars décorés.

Au fil de la journée

Le village et ses quartiers, avec des stands informatifs et des animations sportives et artistiques

Un quartier repos et restauration

Les Dialogues en Humanité pour continuer à débattre ensemble

Les rencontres avec les Ambassadeurs du Sport

19 h 30 concert surprise de clôture de l’édition 2011

Télécharger le programme