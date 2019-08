Découvrez le Parcours culturel spectateurs sourds Lyon-Rhône-Alpes

Tout au long de l’année, les structures culturelles de la métropole lyonnaise et de la région Rhône-Alpes proposent une programmation d’événements variés et accessibles aux spectateurs sourds et malentendants : théâtre, danse, musique, arts plastiques, patrimoine, cinéma, expositions, visites, ateliers…

Le programme complet est consultable sur le site internet : www.parcoursculturel-sourds.fr . Celui-ci répertorie aussi les festivals accessibles qui auront lieu dans toute la France.

Parmi les spectacles proposés à Lyon :

• Des créations de compagnies de théâtre avec spectacles visuels et/ou bilingues LSF: compagnies « On off », « Les Trois-Huit », « Joli rêve » et « La Main tatouée ».

• Des films français sous-titrés : au Comoedia (Lyon 7e), au Ciné Mourguet (Sainte-Foy-Les-Lyon) ; et des films muets à l’auditorium de Lyon (Lyon 3e).

• Des expositions et visites en LSF dans les musées : Musée des Beaux-arts, Musée Gallo-Romain de Fourvière, Musée d’Art contemporain, Musée Gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal, Musée de Grenoble.

• Des festivals : Regards d’avril (Lyon), Vice et versa (Bourg-Lès-Valence), Clin d’œil (Reims), Sur le Fil (Marseille), Festi’Dunan (Nantes), Sign’o (Toulouse), Souroupa (Nice), Orphée Festival (région parisienne), Sourds métrages (Nancy-Montpellier), festival de Douarnenez.

• Des spectacles visuels dans de nombreux lieux pluridisciplinaires lyonnais et rhônalpins : Le Théâtre des clochards célestes, Les Subsistances, L’opéra de Lyon, Théâtre Les Ateliers, Théâtre de la Croix-Rousse, La Maison de la danse, Théâtre Astrée, Théâtre de l’Iris, Théâtre de Vénissieux, Le Polaris, La Mouche, Théâtre de la Renaissance, Le Toboggan, Théâtre Théo Argence, Théâtre de Villefranche, Opéra théâtre de Saint-Étienne.

À noter que également :

– Le Théâtre National Populaire de Villeurbanne (TNP), le Théâtre des Célestins (Lyon 2e) et l’Espace Albert Camus (Bron) sont équipés de boucle magnétique ou de casques amplifiés.

– Le Nouveau théâtre du 8e (NTH8) et la Bibliothèque municipale de Lyon propose une programmation en Langue des Signes Française.

Plus d’infos sur : www.parcoursculturel-sourds.fr