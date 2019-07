Découvrez le palmarès 2011 du Festival National du court métrage Handica-Apicil

Pour la 5e édition de ce rendez-vous biennal, plus de 300 spectateurs ont découvert les choix du jury présidé par Myriam Boyer. La comédienne et réalisatrice lyonnaise, qui s’est dite impressionnée par la qualité des films, a remis le Grand prix doté au cinéaste grec Georgis Grigorakis, pour Et moi pour ma pomme.

Deux récompenses (Prix du Public et Prix Témoignage Documentaire) ont été décernées à un film co-réalisé par des collégiens, Le Nouveau est-il une bonne nouvelle ? Trois autres films complètent le palmarès: Aglaée pour le prix fiction, J’en crois pas mes yeux pour le prix Essai communication et enfin La psychiatrie court les rues pour la Mention Spéciale du Jury

Durant le salon Handica (du 8 au 10 juin prochains à Eurexpo), le Festival Handica-Apicil, sur son espace, proposera un programme de diffusion d’une sélection de court-métrages durant trois jours ainsi qu’une vidéothèque où tous les films seront présents.

Le Palmarès détaillé de cette édition 2011 du Festival:

Grand prix :

« Et moi pour ma pomme », 20min

Réalisateur : Georgis GRIGORAKIS

Producteur : George PAPADATOS, CL Productions Costa Lambropoulos / Centre du Cinéma Grec

Comédiens : Vangelis MOURIKIS, Alexia KALTSIKI

Prix du Public / Prix Témoignage Documentaire :

« Le nouveau est-il une bonne nouvelle ? », 25min20

Réalisateur : Christian GAUDARE

Producteur : CRDP Lorraine, Madame COURBET (directrice), Claire OLEGGINI STOQUERT (responsable édition)

Comédiens : Clément BITSCHENE, Jocelin DANLOUX, Pierre DURAND, Noémie IDOUX, Virgile KIFFEL, Laurie MARIN, Valentin MEUNIER, Laura PIANELLI, Maïté SPENLE, Clément VOILLEQUIN, Gilles FATH (professeur d’hisoire), Christine GERARD (mère), Colette GERARD (guide), Karine GORSE (professeur de sarbacane), Gérard GUILHAUDIN (directeur), Sébastien VONAU (père), Sandra RUOLT (témoignage de fin)



Prix Fiction :

« Aglaée », 19min

Réalisateur : Rudi ROSENBERG

Producteur : Antoine GANDAUBERT, Karé Productions; producteurs associés : Antoine REIN et Fabrice GOLDSTEIN

Comédiens : Géraldine MARTINEAU (Aglaée), Marc FARIA CHAUDET (Benoît), Alexandre DIOT-TCHEOU (Alex), Xavier JEUNOT (Xavier), Coline DE SEAUVE (Coline), Louise ORRY-DIQUERO (Louise), Diane BENMAOr (Diane), Angélique DE CATHEU (Angélique), Juliette BOSCHERON (Juliette B.), Juliette MICHEL (Juliette M.), Marie-Christine ORRY (La mère),

Prix Essai Communication :

« J’en crois pas mes yeux », 15min01

Réalisateur : Henri POULAIN / OLR Production / Les Raconteurs

Producteur : Jérôme ADAM et Guillaume BUFFET, JCPMY SAS (production), Les raconteurs (production exécutive)

Comédiens : Aziz ZOGAGHI (rôle de l’aveugle), Cyrille DE LASTEYRIE (rôle du voyant)



Prix spécial du jury :

« La psychiatrie court les rues », 25min04

Réalisateur / Producteur : Marianne ESTEBE