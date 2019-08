Découvrez le nouveau magazine Handirect spécial Tourisme et loisirs

L’été approche à grands pas et c’est le moment de commencer à réfléchir aux vacances que vous souhaitez passer. C’est pourquoi Handirect vous invite à découvrir dans ce nouveau magazine un dossier consacré au tourisme, aux loisirs et aux sorties accessibles.





Nous vous proposons dans ce dossier un état des lieux du tourisme accessible en France vu à travers l’œil de différents experts du secteur. Vous y trouverez également une large sélection de sorties, loisirs, activités et séjours adaptés à chaque grande famille de handicap. Nous avons aussi souhaité mettre en avant les initiatives qui sortent de l’ordinaire, font avancer les choses et sont les bienvenues à une époque où l’accessibilité reste encore un obstacle dans beaucoup de situations. À la suite de ce dossier, vous découvrirez par ailleurs un gros plan consacré à la médiation animale et aux activités qui y sont associées – une idée supplémentaire pour passer d’agréables vacances. Vous trouverez également avec ce numéro le supplément emploi d’Handirect, car il n’y a pas de raison de stopper ses recherches d’emploi pendant l’été, bien au contraire.

Au sommaire :

État des lieux du tourisme adapté p.14

Le tourisme adapté vu depuis la Belgique p.16

Le tourisme accessible en régions p.18

Sélection de sorties accessibles à tous p.24

Initiatives p.32

Pour commander le magazine rendez-vous sur notre page dédiée.