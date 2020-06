Découvrez le nouveau forum sur la convention collective 66

La Fédération nationale des associations gestionnaires au service des personnes handicapées a pour mission de représenter, défendre et accompagner les associations gestionnaires et employeurs d’établissements et services pour personnes handicapées auprès des pouvoirs publics, des instances nationales, régionales et européennes.

La Fédération compte au titre de ses adhérents : quatre cent soixante-dix associations, trois mille sept cent établissements et services qui comptent cent-vingt mille professionnels au service des personnes handicapées. A travers la diversité d’activités de ses adhérents, la FEGAPEI couvre l’ensemble des établissements et services pour personnes handicapées œuvrant dans l’accompagnement des enfants et des adultes, l’hébergement et le suivi à domicile.

Fidèle à sa politique de débats et d’échanges d’idées et de propositions, la FEGAPEI ouvre un forum entièrement dédié à l’amélioration de la Convention collective 66. Ce forum, intitulé « Convention collective 66 : On vous donne la parole ! », est avant tout une manière constructive et innovante de créer un espace de dialogue social, le plus ouvert possible pour informer et échanger. La FEGAPEI met en ligne les douze propositions des employeurs, douze propositions pour améliorer la CCNT 66 au nom de la qualité de l’accompagnement des personnes en situation de handicap et fragiles ! La FEGAPEI souhaite débattre avec vous, Salariés et Employeurs, sur ces douze propositions afin de construire ensemble la CCNT de demain. Un espace de paroles accessible pour tous ! La FEGAPEI vous invite à découvrir le forum « Convention collective 66 : On vous donne la parole ! » sur le site : http://ccnt66.fegapei.fr et surtout, à participer activement au dialogue social en y publiant vos idées sur l’amélioration de la CC 66 !