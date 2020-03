Découvrez “le monde caché des Goudianayacole”

Présentation du « monde caché des Goudianayacole » le jeudi 11 juin à 18h30 dans les jardins et dans le hall d’accueil du musée du quai Branly. Témoignant d’une approche multi-sensorielle des cultures et civilisations du monde, une enseignante de l’école élémentaire du 109 avenue Parmentier, située à Paris dans le XIe arrondissement, a souhaité réaliser un projet réunissant enfants voyants et enfants déficients visuels autour d’une découverte culturelle.

L’association Momentum, dirigée par Mélanie Treton-Monceyron et soutenue par les Montres Richard Mille, a conçu avec l’enseignante pour ce projet un volet « danse-expression-corporelle-sculpture ». Cette manifestation, conduite en partenariat avec le musée du quai Branly, a pu être financée grâce au concours de la caisse des écoles du 11ème arrondissement. En parcourant la « rivière », espace du musée adapté aux personnes non voyantes et en utilisant les différents outils proposés par le musée du quai Branly pour ce public spécifique, les élèves se sont appropriés le lieu et ses collections.

Faire évoluer le système d’accueil

Un travail autour des œuvres, mené pendant toute l’année scolaire a donné vie à un joli spectacle, le « monde caché de la tribu de Goudianayacole ». En interprétant une chorégraphie originale dans le jardin, au musée et autour de leurs créations, les enfants donneront à toucher, à voir et à entendre « le monde caché » que leur imaginaire a découvert au contact des œuvres exposées. L’opération proposée illustre l’engagement du musée en faveur d’une accessibilité et d’une offre culturelle s’adressant à tous les publics. Par les partenariats et les relations engagées avec les différentes structures et associations travaillant sur le thème de l’accessibilité, le musée souhaite faire systématiquement évaluer et évoluer son dispositif d’accueil. Il veut ainsi être en mesure d’intégrer toutes les avancées dans ce domaine et poursuivre son objectif principal, une accessibilité universelle et une offre toujours plus innovante et diversifiée.